Tina Cipollari scatenata al karaoke: il video trapela sui social e conquista i fan

Tina Cipollari scatenata al karaoke: il video di Gianni Sperti conquista i fan di Uomini e Donne

Tina Cipollari non è certo tra i volti noti della TV più attivi sui social. Su Instagram lei stessa si mostra poco anche se, quando lo fa, non lascia nulla al caso e riesce a lasciare sempre il segno. Battute su Gemma Galgani, filmati divertenti e gag improvvisate con Gianni Sperti che, come dimostrano i like lasciati dagli utenti, riescono ogni volta a riscuotere un gran successo. L’ultimo video che la vede protagonista, però, non è stato lei a caricarlo, ma l’amico e collega Gianni Sperti. Quest’ultimo, insieme alla Cipollari, ieri sera si è divertito a riprendere l’opinionista mentre, in un locale insieme ad un’amica, a squarcia gola cantava e si scatenava al karaoke.

Inutile dire che, come tutte le altre sue apparizioni lampo sul web, anche quest’ultima ha subito conquistato i suoi fan. Molto divertito, inoltre, è apparso anche Gianni Sperti (autore del video). La sua risata contagiosa ha fatto da sottofondo a quasi tutto il video e, inevitabilmente, è finita col coinvolgere anche chi guardava. Non c’è niente da fare, Gianni e Tina, anche fuori dagli studi Elios, restano una coppia che diverte e intrattiene il pubblico da casa (e sui social) sempre. Insieme non conoscono rivali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Feb 1, 2019 at 2:46 PST

Uomini e Donne, Tina Cipollari presa di mira: il duro attacco dell’ex tronista Rossella Intellicato

Tina Cipollari, come tutti i personaggi esuberanti, non sempre è ben vista da tutti. L’ultima a scagliarsi contro di lei, per esempio, è stata proprio un’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato. Quest’ultima, commentando in diretta una puntata del Trono Over, su Instagram stories ha scritto: “La maleducazione e il bullismoè alle stelle. Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”.