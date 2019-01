Tina Cipollari, duro attacco da Rossella Intellicato: “Maleducata, martella le persone”

Tina Cipollari attaccata durante la puntata di Uomini e Donne: parla Rossella Intellicato

Rossella Intellicato ha attaccato duramente Tina Cipollari! È successo durante la puntata di oggi, con in onda il Trono Over e il Classico scontro tra Tina e Gemma Galgani. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ripreso la televisione con l’opinionista sullo schermo e ha scritto: “5000€ al mese fa sempre un grandissimo show. #maleducataecafona”. Non è affatto finita qui, anzi questo è stato solo l’inizio. Poco dopo infatti Rossella ha registrato una serie di video tra le storie su Instagram e ha spiegato il suo punto di vista. Ha raccontato che era a casa a guardare Uomini e Donne perché ammalata. E poi : “Ma io non capisco e mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, come Uomini e Donne dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate. Generose, di sentimento ovviamente. Non cafone e maleducate”. Così ha esordito.

Rossella Intellicato attacca Tina Cipollari: “Maleducazione alle stelle, quando in pensione?”

Riferendosi a Tina poi ha proseguito: “Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione e il bullismo, perché secondo me parliamo di bullismo, è alle stelle. Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”. Rossella ha ulteriormente spiegato il suo punto di vista dicendo che “è inutile che facciamo i perbenisti e facciamo i moralisti” con programmi e rubriche sul bullismo se poi dopo pranzo va in onda Uomini e Donne con Tina. “Una persona che sia con i ragazzi di 20 e 23 anni, sia con i suoi coetanei dimostra sempre di essere cafona maleducata. Ma soprattutto la cosa grave è che martella in un modo esagerato le persone“, ha aggiunto prima di dire che l’opinionista è troppo aggressiva.

Uomini e Donne, Rossella Intellicato contro Tina Cipollari

Rossella ha terminato il suo attacco spiegando che le piace guardare Uomini e Donne quando è a casa. Che sia perché influenzata o perché libera da impegni, ha spiegato che segue le vicende dei troni “perché comunque mi piace il programma, conosco le persone che ci lavorano dietro e ne fanno parte quindi mi fa piacere”. Subito dopo però è tornata a parlare di Tina, sempre usando toni e parole abbastanza forti: “Quando inquadrano questa persona proprio mamma mia veramente non lo capisco. Non lo capisco come è possibile un livello di maleducazione esagerato. Soprattutto da una signora che dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma o di una zia”. Arriverà la replica di Tina Cipollari o deciderà di ignorare l’attacco di Rossella Intellicato? Noi vi terremo aggiornati, intanto scoprite quando andranno in onda le scelte di sera!