Tina Cipollari è tornata a parlare della sua vita privata in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma – e di un imminente matrimonio – con Vincenzo Ferrara, il ristoratore toscano a cui la Vamp di Uomini e Donne è stata legata negli ultimi anni. La realtà dei fatti è però un’altra…

Tina Cipollari ha infatti spiegato di essere single e di aver mantenuto con Vincenzo Ferrara solo un rapporto di amicizia:

“Ci siamo rivisti qualche mese fa: ero a Firenze e sono passata a trovarlo nel suo ristorante. Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo solo come amici”

Oggi Tina Cipollari sogna di trovare un nuovo amore, magari un uomo di età compresa tra i 55 e i 65 anni, un lui che sappia piacere e incuriosire. Intanto restano ottimi i rapporti con l’ex marito Kikò Nalli: i due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne tanti anni fa, sono genitori di tre ragazzi.

“Il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che fare bene ai nostri figli”, ha rivelato Tina Cipollari che non ha nascosto la voglia di mettersi alla prova in un altro programma tv senza però lasciare la corte di Maria De Filippi. In passato è già successo, con una divertente esperienza a Pechino Express.

Tina Cipollari si è detta pronta ad una nuova edizione del programma, che oggi va in onda su Sky, ma le piacerebbe anche partecipare a Celebrity Hunted di Prime Video. Sempre, ovviamente, con il suo migliore amico Simone Di Matteo, con il quale ha già fatto coppia in passato sul piccolo schermo.

Chi l’ex fidanzato di Tina Cipollari

Vincenzo Ferrara è un ristoratore fiorentino di 53 anni (quattro meno dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne). Da anni gestisce una delle osterie più rinomate e apprezzate nel centro di Firenze. Il primo incontro con Tina Cipollari è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. Al contrario di Tina Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.

Tina Cipollari e Vincenzo erano in procinto di sposarsi – e la star di Uomini e Donne era pronta a lasciare Roma per traslocare a Firenze – ma poi la pandemia ha stravolto ogni piano dei due. A distanza di tempo l’ex coppia ha mantenuto un bel rapporto d’amicizia che va avanti ancora oggi.

La Cipollari è stata legata a lungo all’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.