Tina Cipollari, ora è protesta: “Si merita calci in c..o”. L’ira dell’ex tronista

Monta la protesta, bersaglio Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne. L’ex moglie di Chicco Nalli non è la prima volta che si vede recapitare critiche feroci per i suoi modi tranchant. In questi giorni è tornata negli studi del dating show di Canale Cinque, dopo essersi assentata per un breve periodo a causa di non precisati impegni personali. E subito ha cominciato a martellare. Un atteggiamento che, come accade spesso, ha diviso il pubblico: c’è chi ama la veracità della donna e chi invece la ritiene maleducata e da biasimare. Tra questi ultimi spicca uno storico volto della trasmissione di Maria De Filippi, l’ex tronista Rossella Intellicato, la quale, dopo aver visto l’ultima puntata dello show, si è scagliata con toni irosi sulla Cipollari.

“Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c…o!! #tinacipollari”. Questa la feroce Story postata su Instagram da Rossella Intellicato che il pubblico di Uomini e Donne la ricorda per il percorso fatto sul Trono Classico assieme a Ludovica Valli. Per lei non ci fu un finale a lieto fine, con tanto di petali e baci; in compenso ci furono parecchi alterchi verbali sia con la Vali e sia con appunto Tina Cipollari.

Perché Rossella Intellicato ha attaccato Tina Cipollari: c’entra Pinuccia

Evidentemente Rossella ha ancora il dente avvelenato nei confronti dell’opinionista, nonostante siano passati anni dalla sua esperienza nel programma. Ma perché proprio in queste ore ha tuonato su di lei? La Intellicato non ha digerito l’atteggiamento che Tina ha avuto con Pinuccia, anziana signora di Vigevano protagonista delle dinamiche del Trono Over.

Pinuccia e la Cipollari è da settimane che si attaccano reciprocamente, pungolandosi con botta e risposta al vetriolo. Non di rado, al termine dei battibecchi, l’anziana finisce in lacrime. Lungo la puntata trasmessa il 26 maggio è andato in onda l’ennesimo sconto tra le due donne. Scontro visto da casa da Rossella la quale tifa evidentemente per Pinuccia. Da qui l’attacco frontale a Tina che per ora ha preferito non replicare.