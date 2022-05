Tina Cipollari: ecco i motivi dell’assenza e i retroscena sul suo futuro a UeD

L’opinionista in forza a Maria De Filippi non sarà presente in studio per alcuni giorni: i motivi e la durata dell’assenza

A Uomini e Donne, da qualche giorno, non è passata inosservata l’assenza di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista che con Gianni Sperti commenta le vicende del dating show di Canale Cinque. Quante puntate salterà? E perché lo storico volto di UeD non ha preso parte ad alcune registrazioni? Il mistero è stato svelato da Fanpage.it che è entrato in contatto con fonti vicine alla Cipollari che hanno spiegato la situazione. Innanzitutto i fan del programma timonato da Maria De Filippi possono stare tranquilli: Tina tornerà a breve (probabilmente già la si vedrà in video il 26 maggio) visto che ha saltato soltanto due registrazioni e quindi solo qualche puntata (in una registrazione vengono messe in cantiere più puntate, ecco perché nelle messe in onda del programma Tina risulterà assente per più di due puntate).

Per quel che riguarda i motivi del forfait, si è appreso che l’ex moglie di Chicco Nalli si è vista costretta a rinunciare alle due citate registrazioni per impegni personali. Non sono però stati rivelati i dettagli di tali impegni. Quel che è certo è che l’assenza sarà circoscritta a poche puntate. Resta l’amaro in bocca di non aver visto la Cipollari commentare la situazione tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che proprio in questi giorni sono tornati a essere protagonisti assoluti del Trono Over. Le stilettate affilate di Tina sono mancate non poco al pubblico del programma.

Uomini e Donne, il futuro di Tina Cipollari e Gianni Sperti: si va verso una scontata riconferma

A breve si concluderà la stagione in corso dello show che tornerà con un nuove puntate a settembre. Come ogni anno qualcuno ha sussurrato di un presunto addio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla. Salvo improbabili colpi di scena dell’ultima ora, i due opinionisti torneranno sulle poltrone del dating show anche nella stagione 2022/2023.

Nessun dubbio, come poc’anzi accennato, anche sulla riconferma della trasmissione nel palinsesto di Canale Cinque. Lo show pure quest’anno ha ottenuto dati più che ottimi sul fronte share e ascolti. Maria De Filippi può dormire sonni tranquilli.