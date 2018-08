Tina Cipollari ingrassata: un’amica svela il vero motivo dei chili in più FOTO

By

Uomini e Donne: perché Tina Cipollari è ingrassata? No, non è incinta

Dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Tina Cipollari è apparsa con qualche chilo in più. Le forme della Vamp sono diventate più morbide, tanto che qualche settimana fa qualcuno ha parlato di una probabile quarta gravidanza. Una fake news prontamente smentita dalla diretta interessata, già mamma di Francesco, Mattias e Gianluca. Secondo un’amica di Tina, interpellata dal settimanale Nuovo, la Cipollari è ingrassata semplicemente in seguito ad un periodo di certo non facile. Il divorzio dal marito Chicco Nalli, e il conseguente cambio di vita, ha messo a dura prova l’ex concorrente di Pechino Express che, a quanto pare, ha cercato consolazione nel cibo.

“Nessuna gravidanza. Si è solo lasciata andare ai piaceri della tavola dopo un periodo difficile. Per vederla di nuovo mamma ci vorrebbe un miracolo!”, ha rivelato l’amica di Tina Cipollari. Che, molto probabilmente, ha messo su qualche chiletto pure “per colpa” del nuovo amore, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Quest’ultimo e Tina fanno ormai coppia fissa e, siamo sicuri, durante le loro uscite romantiche non manca mai del buon cibo e del buon vino. Del resto l’ex tronista non ha mai seguito diete nella sua vita e si è sempre definita una buona forchetta…

Tina Cipollari non vuole lasciare Uomini e Donne

Fisico a parte, Tina Cipollari tornerà al Trono Classico e al Trono Over il prossimo settembre. La 52enne ha smentito le voci di un suo probabile addio, in favore della nemica di sempre Gemma Galgani. “Resto a Uomini e Donne”, ha chiaramente fatto sapere Tina.