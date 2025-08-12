Tina Cipollari in ospedale: segnalazione pronto soccorso, come sta

Arriva una segnalazione che riguarda Tina Cipollari, la quale è stata beccata in ospedale in queste ore. In particolare, la storica opinionista di Uomini e Donne è protagonista di uno scatto che la ritrae al pronto soccorso di Olbia. A beccarla è stato un fan, che ha condiviso subito la foto con Deianira Marzano su Instagram, che non ha perso tempo e ha pubblicato l’indiscrezione. L’esperta di gossip riporta semplicemente lo scatto e la segnalazione, nulla di più.

Infatti, non si sa per quale motivo Tina si trovi al pronto soccorso. Ciò che è certo è che i fan non dovrebbero preoccuparsi. L’amatissima opinionista del dating show di Maria De Filippi sembra essere in salute. Indossa i suoi occhiali da sole e pare mangiare delle patatine, mentre attende seduta. È anche probabile che la Cipollari si sia recata in ospedale per sostenere qualcun altro e non per sé stessa.

L’opinionista di Uomini e Donne mantiene riserbo sulla sua vita privata. Infatti, raramente parla di ciò che accade oltre lo schermo della TV o del telefono. Preferisce sempre mantenere un basso profilo. Pertanto, molto probabilmente, non parlerà pubblicamente di ciò che l’avrebbe portata a recarsi in ospedale in queste ore. Nel frattempo, proprio nelle scorse settimane, la Cipollari ha rivisto più volte Cosimo Dadorante.

Sebbene Maria De Filippi abbia precisato, di fronte a tutti, che il Trono di Tina sia stato creato per gioco, sembra che sia nato comunque un bellissimo rapporto tra i due. Cosimo è l’unico corteggiatore rimasto fino alla fine del nuovo percorso da tronista dell’opinionista. Ma non c’è stata, ovviamente, alcuna scelta, visto che tutto era basato sul divertimento e sulla simpatia di entrambi i protagonisti.

Tra una risata e l’altra, sembra che Cosimo sia comunque entrato nel cuore della Cipollari, al punto che hanno trascorso insieme qualche giornata durante l’estate. Di sicuro, con l’inizio della nuova edizione del dating show, si parlerà di quanto accaduto tra i due in questi mesi, lontani dalle luci dei riflettori. Di sicuro, non si sono nascosti. Infatti, lo stesso Dadorante ha condiviso su Instagram alcuni scatti che lo ritraevano insieme all’ormai ex tronista.