Tina Cipollari furiosa: la sua immagine usata illecitamente

Tina Cipollari, una spiacevole vicenda: l’opinionista di Uomini e Donne furiosa su Instagram

Una spiacevole vicenda quella che si ritrova a vivere in queste ore Tina Cipollari. La nota opinionista di Uomini e Donne condivide alcuni screenshot che vedono alcune sue foto all’interno di un sito. Pare che un’azienda abbia utilizzato, illecitamente, le immagini di Tina per sponsorizzare i propri prodotti. Sembra che la Cipollari abbia preferito non condividere con il pubblico il nome del portale che riporta le sue foto ingiustamente. Scendendo nel dettaglio, queste foto di Tina sarebbero state utilizzate per pubblicizzare un prodotto creato per restare in forma. Il sito sembra voler portare il pubblico a credere che la Cipollari sia riuscita a dimagrire utilizzando proprio questi prodotti. Per tale motivo, ora l’opinionista di UeD sceglie di smentire la notizia, condividendo gli screenshot sulle Storie di Instagram. Una vicenda davvero spiacevole per Tina, la quale si dice anche pronta ad agire contro questa azienda nelle sedi opportune. La Cipollari chiede ai suoi fan di condividere la notizia e ammette, inoltre, di non conoscere il prodotto in questione. Ovviamente noi non sappiamo come stanno realmente le cose, ma riportiamo quanto condiviso da Tina su Instagram.

Tina Cipollari, la sua immagine utilizzata illecitamente: “Non so di cosa si tratta”

“La notizia è falsa. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta”, scrive nel primo screenshot Tina. L’opinionista decide di condividere il tutto con il proprio pubblico, al fine di far comprendere ai fan che non è realmente lei a sponsorizzare il prodotto in questione. “È falso, condividete”, continua poi la Cipollari, condividendo le foto che la ritraggono in questo sito. A sostenere Tina ci pensa subito Gianni Sperti, il quale condivide la stessa Storia su Instagram. Una scoperta spiacevole quella fatta in queste ore dall’opinionista, che ora si dice pronta ad agire contro chi ha diffuso le sue foto collegandole illecitamente a un prodotto che non è stato realmente utilizzato da lei.

Tina Cipollari è tornata sul piccolo schermo con la nuova formula di Uomini e Donne

E mentre si ritrova ad affrontare questo problema inaspettato, Tina è tornata da poco in onda su Canale 5. Uomini e Donne, con una nuova formula, ha scelto di permettere a Gemma Galgani e a Giovanna Abate di continuare a trovare l’amore. Abbiamo visto, la Cipollari e Gianni collegati, attraverso dei piccoli schermi, all’interno delle stanze utilizzate dalle due protagoniste del format. Proprio oggi, Tina ha scelto di raggiungere la dama torinese, con cui non sono mancati gli scontri!