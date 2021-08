Tina Cipollari “furiosa con Ambra”, ex di Kikò: “Futuro compromesso”

In più occasioni Tina Cipollari si è espressa su Kikò Nalli e Ambra Lombardo e sulla loro relazione, ormai finita, nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Pare che proprio la presenza di Ambra abbia creato malumori in famiglia. Quando lei e l’hairstylist hanno iniziato a frequentarsi, dopo la fine del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, Tina non l’aveva presa bene. Lo aveva ammesso anche la sorella dell’opinionista del dating sentimentale di Maria De Filippi che aveva tuonato: “Ambra non piace a nessuno”. A distanza di un anno della fine della storia d’amore, la giovane professoressa è tornata a mettere zizzania confessando che il suo ex sarebbe ancora innamorato dell’opinionista di Uomini e Donne e, in fondo, sarebbe addirittura emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie.

Inoltre ha dichiarato in una intervista concessa a DiPiù che ogni volta che parlavano del matrimonio finito lui si intristiva ed è come “mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. Parole forti quelle pronunciate da Ambra Lombardo che, raccontano i beninformati, non sono state gradite nè dalla Cipollari nè dall’ex marito Kikò Nalli. Un amico della Vamp ha svelato a NuovoTv che sarebbe furibonda:

“Certe parole gettano ombre sul suo futuro con Vincenzo”

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara vorrebbero rimanere nell’ombra, perchè mentre lei è situata alle luci dei riflettori, il ristoratore è una persona molto riservata. Dopo un periodo di crisi, sembrava che la loro relazione fosse finita per sempre. E invece i due sono tornati insieme e sono molto felici. Nell’ultimo anno si era parlato addirittura di matrimonio tra i due. Poi, a luglio 2020, le prime voci di un allontanamento che sono state smentite. Alla fine dello scorso, però, Tina aveva annunciato di essere tornata single.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: futuro compromesso per colpa di Ambra Lombardo?

Davvero le rivelazioni di Ambra Lombardo potrebbero mettere a rischio la serenità e i progetti della coppia? Da quello che il settimanale NuovoTv ha immortalato sembrerebbe proprio di no. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, infatti, sono stati immortalati insieme mano nella mano mentre facevano passeggiate romantiche. Ad oggi non si parla di nozze, dopo voci insistenti sull’organizzazione.