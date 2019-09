Tina Cipollari, le foto dopo l’aumento di peso (84 kg): “Taglia XL, minimo”

Tina Cipollari, ecco le foto dopo l’aumento di peso (84 kg): “Taglia XL, minimo”

Nelle ultime settimane, gli affezionati di Uomini e Donne avranno senza dubbio sentito parlare dell’aumento di peso di Tina Cipollari. Addirittura, le anticipazioni trapelate dalle registrazioni della nuova stagione dello show, hanno raccontato che la vulcanica opinionista si è messa sulla bilancia in studio – che ha segnato 84 kg -, promettendo poi di voler seguire un regime alimentare molto ferreo per recuperare la forma perduta. Anche Maria De Filippi la sta aiutando, tanto che in trasmissione ha fatto incontrare Tina con una nutrizionista che la seguirà nelle prossime settimane.

L’ex moglie di Kikò non ha perso lo smalto: tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne

Nelle scorse ore la Cipollari è tornata a mostrarsi sui social e le immagini non mentono. Infatti l’aumento di peso pare evidente. Tuttavia l’ex moglie di Kikò non ha perso il gusto per l’autoironia. Anzi, in una Stories su Instagram, in cui si riprende mentre sta guardando dei capi di abbigliamento all’interno di un negozio, esclama: “Questa non è la mia taglia. Questa è small, ci vuole la XL, minimo!” Insomma, la frizzante opinionista, che da domani tornerà in video (Uomini e Donne doveva iniziare lunedì 9 settembre ma è slittato al 16), non sembra aver perso la sua solita verve. Anche perché le cronache raccontano tutt’altro, descrivendola più agguerrita che mai. Si sussurra persino che nell’ultima registrazione del Trono Over se la sia presa con una donna del pubblico che la stava sbeffeggiando per il suo aspetto fisico.

L’aneddoto della spettatrice di UeD sulla bilancia

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, spifferate dal Vicolo delle News, narrano che Tina sia salita sulla bilancia dopo una settimana di dieta. Peccato che abbia perso solo 500 grammi e che una donna del pubblico l’abbia presa in giro. Quindi? Quindi la Cipollari, dopo averla individuata, l’ha invitata a lasciare la sua postazione e a pesarsi lei stessa. Detto, fatto… E voilà: il peso della signora è risultato maggiore di quello dell’opinionista. Vi lasciamo immaginare come ha reagito la ‘Vulcanica’.