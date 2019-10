Tina Cipollari in lacrime a Le Iene: lo scherzo del figlio fa male VIDEO

Video Tina Cipollari scherzo Le Iene: la Vamp di Uomini e Donne in lacrime

Attimi di tensione e malessere per Tina Cipollari a Le Iene. L’opinionista di Uomini e Donne è stata vittima di uno scherzo organizzato dal programma di Italia Uno con la complicità del figlio Mattias, il primogenito avuto dall’ex marito Kikò Nalli. Il ragazzo, non ancora maggiorenne, ha finto di aver modificato la sua macchinetta elettrica per gareggiare ad alcune corse clandestine. Una situazione che ha allarmato – e non poco – l’ex tronista, che è corsa addirittura dalle forze dell’ordine per denunciare il figlio. Una piega che gli organizzatori della burla non si aspettavano tanto che sono corsi per fermare la donna. Tina, una volta appresa la verità, non ha potuto fare a meno di emozionarsi ma ha voluto lanciare pure un messaggio positivo a tutti i genitori che si trovano in situazioni simili, come potete vedere nel video più in basso.

Quanti figli ha Tina Cipollari di Uomini e Donne

Oltre a Mattias, Tina Cipollari è anche madre di Francesco e Gianluca, sempre nati dal matrimonio con l’hair stylist Kikò Nalli. Tina e l’ex concorrente del Grande Fratello si sono separati nel 2018: oggi la Cipollari è legata al ristoratore Vincenzo mentre Nalli alla modella Ambra Lombardo.