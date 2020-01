Tina Cipollari, parla il fidanzato: “Ci amiamo ma abbiamo un problema”

Tina Cipollari e Vincenzo stanno ancora insieme: ma c’è un problema

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo, noto imprenditore toscano. Qualche mese fa si parlava di crisi tra i due ma l’opinionista di Uomini e Donne ha chiarito che tutto fila liscio. E la conferma è arrivata dallo stesso Vincenzo, che per la prima volta ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa. Il 50enne – che possiede uno dei ristoranti più rinomati e apprezzati di Firenze – ha assicurato a Di Più che la relazione con la Vamp di Maria De Filippi cresce sempre più. A un anno e mezzo dal primo incontro Tina e Vincenzo sono più che mai complici e affiatati anche se un problema resta ed è legato alla lontananza.

Le parole di Vincenzo, il fidanzato di Tina Cipollari

“Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”, ha detto Vincenzo alla rivista edita da Cairo Editore. Dunque per ora quella tra Tina e l’imprenditore è una relazione vissuta prevalentemente nei weekend dati gli impegni televisivi della Cipollari.

Tina Cipollari e il matrimonio con Vincenzo

Per il momento, visto che ha pure tre figli ancora piccoli, Tina Cipollari non vuole lasciare Roma e trasferirsi da Vincenzo a Firenze. Anche per questo motivo la 54enne ha frenato sulla possibilità di sposarsi di nuovo: un’idea che sembrava solida dopo i primi mesi con Vincenzo ma che poi non si è più concretizzata per rispetto dei tre eredi avuti dall’ex marito Kikò Nalli.