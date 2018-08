Tina Cipollari, il fidanzato ha incontrato l’ex marito: ecco come è andata tra i due

Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari ha incontrato l’ex marito Chicco Nalli: le parole di Kikò

Ormai non è una novità: Tina Cipollari ha un nuovo amore, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Quest’ultimo, dopo i primi mesi vissuti in gran segreto con l’opinionista di Uomini e Donne, è prima uscito allo scoperto sui social network e ha poi fatto la conoscenza di Chicco Nalli, detto Kikò, ex marito di Tina. È stato proprio l’hair stylist ad aver parlato di questo incontro con il nuovo fidanzato di Tina, sottolineando che l’uomo è all’altezza della sua ex moglie, dalla quale ha avuto tre figli. “Mi fa davvero piacere che abbia un compagno accanto: lo conosco poco, ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente”, ha assicurato il consulente di bellezza di Pomeriggio 5 al settimanale Nuovo.

Tina Cipollari e l’ex marito Chicco sono rimasti in ottimi rapporti

Tina e Kikò, che si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne, sono rimasti in ottimi rapporti dopo il divorzio. I due continuano a vedersi per il bene dei figli Gianluca, Mattias e Francesco. E la Cipollari ha aiutato l’ex marito a chiudere con l’attrice e ballerina spagnola Myr Garrido. “A Tina ho espresso i dubbi su questa relazione. Lei mi ha consigliato di evitare di far crescere un sentimento senza futuro e di prendere una decisione nel rispetto e nel bene di tutti e due”, ha confidato Nalli. Che ha dunque tagliato il suo legame con Myr a causa della lontananza. “Ci si vedeva troppo di rado. La nostra relazione era fata di continue partenze e continui ritorni, per cui non abbiamo retto i ritmi stressanti“, ha puntualizzato l’ex volto di Detto Fatto.

Chicco Nalli: “Ringrazio Myr per i bei momenti passati insieme”

Nonostante tutto, Chicco Nalli è felice del tempo trascorso con Myr Garrido, conosciuta la scorsa primavera su un set fotografico. “Mi ha fatto davvero bene stare con lei: è una donna seria, pacata, senza grilli per la testa. Anche se è finita, la ringrazio per la storia”, ha detto Kikò.