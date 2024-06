Tina Cipollari fermata dalla polizia: foto virale (non è come sembra)

Una foto che ritrae Tina Cipollari con gli agenti della polizia di Matera è diventata virale in queste ore, ma non è come sembra. La simpatia della nota opinionista di Uomini e Donne ha conquistato le forze dell’ordine della provincia della Basilicata. A provarlo è questo scatto che sta facendo il giro del web, in cui Tina è insieme agli agenti, sorridenti. Proprio in questi giorni, si vociferava che l’opinionista sarebbe diventata la nuova tronista della prossima edizione per dare una svolta al dating show di Maria De Filippi.

Dopo il Trono di Ida Platano, che da ex dama è diventata una tronista, ecco che sono spuntate varie indiscrezioni legate alla possibilità di vedere addirittura i due opinionisti, Tina e Gianni Sperti, in questo ruolo. Sembra, però, che si tratti solo di un gossip senza fondamento. Lo stesso Gianni aveva smentito questa eventualità. Ed ecco che, mentre si parla già dei prossimi tronisti della nuova edizione, la Cipollari si gode qualche giornata a Pisticci, in provincia di Matera.

L’opinionista di Uomini e Donne si sta rilassando in questi mesi estivi e, durante una passeggiata, dei fan speciali hanno voluto scattare con lei una foto ricordo. Questi sono gli agenti della Questura di Matera, i quali hanno sfruttato l’occasione per immortalare l’incontro con la famosa Cipollari. Sulla pagina Facebook ufficiale della Questura è stato condiviso lo scatto con grande felicità:

“La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano”

Sono due gli agenti che appaiono sorridenti in questa foto con una Tina che, fuori dallo schermo televisivo, appare rilassata e spensierata. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 – mentre si gode le vicende legate a Temptation Island – attende già la prossima edizione di UeD. La nuova stagione inizierà a settembre e di sicuro Maria De Filippi riserverà delle sorprese ai suoi fedeli telespettatori. Nel frattempo, nascono dei dubbi sulla presenza di Tinì.

Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza sui social, il destino della silenziosa opinionista nel dating show di Canale 5 sarebbe incerto e pare verrà deciso in queste settimane. Non resta che attendere per scoprire tutte le news legate alla nuova edizione.