Tina Cipollari, l’ultima foto spiazza: “Ti sei presa la gemmite”, poi parla Gianni Sperti

Face App, Tina Cipollari cade in tentazione e invecchia su Instagram

La mania FaceApp ha contagiato anche la divertentissima Tina Cipollari che su Instagram ha pubblicato una foto davvero divertente che la vede comunque invecchiata non malissimo; è vero, l’opinionista di Uomini e Donne ha il volto segnato dalle rughe ma questo, diciamocelo, non la rende inguardabile come altri Vip che hanno usato l’app finora. Chissà se la Cipollari si sarebbe mai aspettata che qualcuno dei fan l’avrebbe paragonata proprio a Gemma Galgani, che intanto è pronta per presentare il suo Giortì assieme a Giulia De Lellis, e chissà se avrebbe immaginato che anche Gianni Sperti si sarebbe fatto sentire con un messaggio di quelli divertenti.

Tina come Gemma? Tanti i commenti su Instagram: “Ti sei presa la gemmite!”

Una foto postata senza commento, quella di Tina, che però è stata super commentata dai suoi follower nel giro di pochissime ore. “Tina – le scrive una fan – sembri Gemma!”, e poi ancora: “Oddio ti sei presa la gemmite”, “Io non lo vorrei dire… ma quasi quasi assomigli a Gemma!”. Tanti i commenti di questo genere, a cui si aggiunge anche quello di Sperti che però non ha preso in giro la Galgani ma proprio la sua collega: “Finalmente – queste le parole dell’opinionista di UeD – ti sei fatta un selfie reale senza filtri”. Avevate dubbi che i toni e i contenuti del commento di Gianni sarebbero stati questi? No, vero? Neanche noi.

Cosa risponderà adesso Tina?

La Cipollari non ha ancora risposto ai messaggi, e dubitiamo che lo farà visto che sui social network non è attivissima come tanti colleghi Vip; siamo sicuri tuttavia che non appena avrà l’occasione risponderà per le rime al suo Gianni e, perché no, troverà anche il modo di usare l’app per attaccare Gemma in trasmissione. Dite che siamo noi a pensare sempre male? Potrebbe essere, anche se dopo l’ultima stagione di Uomini e Donne, tra secchi d’acqua svuotati in testa alla Galgani e molto altro ancora, siamo davvero pronti a tutto! Se volete vedere altri personaggi famosi invecchiati con Face App guardate queste nostre foto; ora vi lasciamo alla scatto pubblicato da Tina: