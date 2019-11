Tina Cipollari: ecco cosa pensa oggi di Kikò e Ambra Lombardo

Cosa pensa oggi Tina Cipollari dell’ex marito Chicco Nalli e della fidanzata Ambra Lombardo

Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione tra il suo ex marito, Chicco Nalli detto Kikò, e la professoressa siciliana Ambra Lombardo. Una relazione nata tra critiche e malelingue al Grande Fratello ma che sta durando nonostante il passare del tempo. Oggi la Vamp di Uomini e Donne ha voluto fare i suoi migliori auguri alla coppia, dopo che tempo fa non ha risparmiato qualche frecciatina e stoccata. Ma Tina vuole solo il meglio per il padre dei suoi tre figli – Francesco, Gianluca e Mattias – anche se non ha ancora incontrato personalmente la sua nuova fidanzata tanto che non si può parlare a tutti gli effetti di famiglia allargata.

Le ultime parole di Tina Cipollari su Ambra e Kikò

“Il mio ex marito e Ambra? Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito”, ha dichiarato Tina Cipollari in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. L’opinionista del Trono Classico e del Trono Over spera che l’hair stylist possa trovare la stessa felicità che lei ha ottenuto grazie all’incontro con Vincenzo. Insieme da un anno, Tina e il ristoratore fiorentino sono più che mai uniti e affiatati e pensano già al matrimonio. Un passo che la Cipollari vuole però valutare bene, vista la presenza dei tre figli avuti da Kikò.

Tina Cipollari: il matrimonio con Vincenzo può attendere

“I miei figli sono ancora minorenni e io ho un forte senso di responsabilità nei loro confronti. Credo che una mamma non si possa buttare a capofitto in una nuova relazione amorosa senza pensare prima a loro”, ha spiegato Tina Cipollari.