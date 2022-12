“Tina Cipollari è tornata con l’ex fidanzato, si parla di matrimonio”

By

Importanti novità nella vita privata di Tina Cipollari. La Vamp di Uomini e Donne è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo a Firenze, in dolce compagnia. Quella del ristoratore Vincenzo Ferrara. Stando alle fonti consultate dalla rivista ci sarebbe stato recentemente un ritorno di fiamma tra i due dopo l’improvvisa rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’estate 2021.

A quanto pare Tina Cipollari, che vive a Roma, avrebbe fatto tappa nel capoluogo toscano più volte nell’ultimo periodo. Non solo: un amico dell’opinionista di Maria De Filippi avrebbe assicurato che tra i due sarebbe riesplosa la passione e si parlerebbe addirittura di matrimonio. In realtà di nozze si vociferava già qualche tempo fa ma poi, per motivi mai svelati, la coppia è scoppiata.

Ora un riavvicinamento che fa sognare i più romantici. Del resto certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, come insegnano tanti personaggi noti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma anche Jennifer Lopez e Ben Affleck, solo per citare qualche esempio. Al momento Tina Cipollari non ha confermato le indiscrezioni sul suo conto. Del resto l’ex moglie di Kikò Nalli è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore.

Chi è il fidanzato (ritrovato) di Tina Cipollari

Vincenzo Ferrara è un ristoratore fiorentino di 53 anni (quattro meno dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne). Da anni gestisce una delle osterie più rinomate e apprezzate nel centro di Firenze. Il primo incontro con Tina Cipollari è avvenuto nel 2018 grazie ad amici in comune. Al contrario di Tina Vincenzo non ha figli e non è mai stato sposato.

La Cipollari è stata legata a lungo all’hair stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Qualche tempo fa Tina era addirittura pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Firenze, città che adora.

Vincenzo Ferrara, tra l’altro, ha già conosciuto Giorgio Manetti: il Gabbiano ha mantenuto un ottimo rapporto con Tina anche dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi. L’ex di Gemma Galgani ha appoggiato fin da subito questa unione.