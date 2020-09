Tina Cipollari e Kikò: Maria De Filippi svela un retroscena del passato

Maria De Filippi a Uomini e Donne svela un nuovo retroscena su Tina Cipollari e Kikò Nalli. Nel corso della puntata in onda oggi, la conduttrice parla della possibilità che hanno le dame e i cavalieri quest’anno di interagire con i corteggiatori e le corteggiatrici. Proprio parlando di questa novità della nuova stagione – Trono Over e Trono Classico vanno in onda insieme – Maria ricorda quanto accadde diversi anni fa tra Tina e Kikò. Nel lontano 2003, rispettivamente nei ruoli di opinionista e corteggiatore, i due si conobbero nello studio del programma. Dopo aver affrontano un percorso da corteggiatrice e uno da tronista, la Cipollari venne scelta per diventare un volto principale della trasmissione. Ed ecco che quando assunse questo ruolo arrivò per lei il momento giusto per trovare l’amore! Nel corso delle varie puntate, l’opinionista e il corteggiatore si scambiarono sguardi di intesa e poi finirono per incontrarsi anche fuori. Maria oggi ricorda il momento in cui le arrivò la segnalazione su questi incontri!

Tina Cipollari e Kikò Nalli: Maria De Filippi a Uomini e Donne svela un retroscena sulla loro love story

Oggi Maria De Filippi svela un retroscena sulla relazione che nacque tra Tina e Kikò all’interno dello studio. In particolare, la conduttrice fa sapere che le arrivò una segnalazione inaspettata: la Cipollari venne beccata con un corteggiatore in un locale. Quel ragazzo si rivelò essere proprio Kikò Nalli, con cui Tina convolò poi a nozze e formò una famiglia. Maria, infatti, ci tiene a precisare che tra loro non ci fu una semplice avventura. La redazione interrogò immediatamente la Cipollari, secondo quanto racconta oggi la De Filippi, e confessò la verità: tra lei e Kikò era nato qualcosa di importante. Questo retroscena viene, ovviamente, confermato dalla stessa Tina. A oggi la Cipollari e Kikò non stanno più insieme, dopo ben 16 anni di amore.

Tina Cipollari e Kikò Nalli, nessun riavvicinamento: l’opinionista è felice insieme a Vincenzo

Questa estate si è spesso parlato della presunta rottura tra Tina e Vincenzo. Da ben due anni, dopo aver divorziato con il padre dei suoi figli, la Cipollari sta vivendo una nuova storia d’amore. Ma nei mesi scorsi, il gossip la vedevano chiudere con Vincenzo a causa di un riavvicinamento con Kikò Nalli. Queste notizie sono state poi smentite dalla stessa Tina.