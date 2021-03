Tina Cipollari derubata in un bar a Roma: cosa è successo

Grande spavento per Tina Cipollari, costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine per aver subito un furto. Come racconta Roma Today, l’opinionista di Uomini e Donne è stata derubata mentre si trovava in un bar. Il fatto è avvenuto a Fiumicino. All’interno di un locale un malvivente ha sottratto il borsello che Tina aveva distrattamente lasciato sul bancone subito dopo la consumazione. Ad oggi non è chiaro se il fatto sia avvenuto durante il periodo della zona gialla o quello della zona rossa.

Dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello, che tra l’altro non conteneva soldi ma solo uno specchietto e un rossetto, Tina Cipollari si è rivolta al commissariato Aurelio. Gli investigatori hanno subito preso visione delle immagini della videosorveglianza. Hanno immediatamente capito che il ladro era un cliente abituale di quel bar e lo hanno aspettato con discrezione il giorno dopo fuori il locale frequentato anche da Tina Cipollari.

Quando l’uomo si è trovato davanti i poliziotti non ha respinto le accuse e ha ammesso di aver preso il borsello e di aver buttato lo specchietto ed il rossetto. Gli agenti hanno dunque recuperato il borsello che l’uomo aveva nascosto nella sua auto e lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria. Subito dopo la borsetta è stata restituita alla vittima.

Al momento Tina Cipollari non ha ancora commentato l’accaduto. Da tempo l’opinionista di Uomini e Donne è lontana dai social network. In un periodo così delicato per tutti la Vamp preferisce dedicarsi alla vita reale e ai suoi affetti più cari. Tra questi il compagno Vincenzo, con il quale la relazione procede a gonfie vele.

Qualche mese fa Tina Cipollari e Vincenzo si erano allontanati, causa la lontananza, ma oggi sono tornati insieme e sono più felici che mai. L’opinionista di Uomini e Donne e Vincenzo sono stati paparazzati a Firenze, dove lui vive e lavora, mano nella mano, sereni e innamorati.

Secondo un amico della coppia Tina Cipollari e Vincenzo sarebbero pronti alle nozze. Per la Vamp più nota del piccolo schermo si tratterebbe del secondo matrimonio visto che in passato è stata sposata con l’hair stylist Chicco Nalli, in arte Kikò.