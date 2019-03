Trono Over, Tina Cipollari di nuovo contro Gemma Galgani: l’ultimo attacco fuori dagli studi di Uomini e Donne

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è ormai risaputo. L’opinionista di Uomini e Donne non è sempre stata molto magnanima nei confronti della dama del Trono Over. I confronti tra le due sono spesso sfociati in accese discussioni che, tutte le volte, sono riuscite a dividere i telespettatori affezionati alla trasmissione. Se da una parte c’è una buona fetta di pubblico che la pensa come Tina, dall’altra c’è chi invece trova inappropriato il suo comportamento e, per questo motivo, continua a schierarsi dalla parte della Galgani. Alla Cipollari, tuttavia, non sembrano interessare molto le esortazioni di chi la invita ad essere più clemente con Gemma. Nelle ultime ore, infatti, sui social l’opinionista di Maria De Filippi è tornata ad attaccare la protagonista del Trono Over, lanciando l’ennesimo avvertimento a quest’ultima.

“Non è una domanda ma un’affermazione: distruggi Gemma”, ha scritto un utente a Tina su Instagram. La risposta della Cipollari? Non è tardata ad arrivare. A questa particolare richiesta, difatti, la donna ha replicato scrivendo: “Lo farò con piacere”. Certo il tutto è stato accompagnato da faccine sorridenti e, per questo motivo, noi siamo propensi a credere che si tratti solo di una delle sue frecciatine pungenti e niente di più. Subito dopo però, sempre grazie al gioco delle domande su Instagram, Tina a chi le ha chiesto se (fuori dagli studi di Uomini e Donne) le mancasse Gemma lei ha controbattuto affermando: “Proprio per niente”.

Uomini e Donne, Angela Nasti nuova tronista: ecco cosa ne pensa Tina Cipollari

A Tina Cipollari, sempre sui social, è stato domandato anche di esprimere un suo parere su Angela Nasti, una delle nuove troniste. In merito alla ragazza, in realtà, l’opinionista non si è sbilanciata troppo, ma si è semplicemente limitata a dire: “Carina”. Forse, considerando che il trono della napoletana è iniziato solo da poche settimane, è ancora presto per farsi un’idea chiara e precisa su di lei.