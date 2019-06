Tina Cipollari festeggia il compleanno del compagno: il mega regalo

Tina Cipollari festeggia i 50 anni del compagno Vincenzo. Il mega regalo dell’opinionista

Nella serata di domenica 23 giugno, Tina Cipollari e tutti i suoi amici si sono riuniti per festeggiare i 50 anni del compagno Vincenzo. Una festa esclusiva, un “white party” come ha specificato l’opinionista di Uomini e Donne su Instagram. Alla festa erano presenti tutti gli amici e le persone che sono diventate per lei come una seconda famiglia. Mentre la Cipollari appare così sempre più innamorata di Vincenzo, sappiamo anche quale regalo l’opinionista ha fatto alla sua dolce metà. Da quanto apprendiamo sulle Instagram stories di Tina, il compagno la ringrazia per il bellissimo pensiero che gli ha donato e lo porta al polso. Si tratta di un orologio molto costoso di un celebre brand; molti siti riportano cifre da capogiro. Secondo quanto riferisce FidelityNews, il modello dell’orologio in questione costerebbe intorno ai 10 mila euro. Un regalo niente male, non credete?

Tina Cipollari e Vincenzo: l’amore oltre Ambra e Kikò

Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello 16, Tina Cipollari ha ritrovato l’amore con Vincenzo, lui è un imprenditore fiorentino che ha fatto battere di nuovo il cuore della bella Tina dopo la fine della storia importante con l’hair stylist e dalla quale sono nati ben tre figli. Il loro amore va oltre le polemiche uscite sui giornali ultimamente e che vedevano protagonisti il suo ex Kikò e la sua nuova fidanzata Ambra Lombardo. L’ultima in ordine temporale è stata la sorella della Cipollari che avrebbe messo in guardia l’ex cognato dalla nuova fiamma, pronta è arrivata la risposta di Nalli che come sempre mette a tacere le male lingue e si dice molto felice accanto alla professoressa.

Tina Cipollari e Vincenzo si sposano? Gli ultimi gossip

Non poco tempo fa si vociferava che Tina Cipollari e il compagno Vincenzo stessero pensando e in maniera seria alle nozze. L’aveva riferito la stessa opinionista al settimanale Sono a novembre 2018. Insomma, la Cipollari fa sul serio con il ristoratore fiorentino e sembra manchi sempre meno alle nozze.