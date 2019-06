Tina Cipollari commenta l’eliminazione di Kikò: “Pacchia finita”

Kiko Nalli eliminato dal Grande Fratello 16: il commento di Tina Cipollari

Tina Cipollari non si è persa neppure una puntata dell’avventura di Chicco Nalli al Grande Fratello 16. L’opinionista di Uomini e Donne ha seguito con interesse pure la semifinale del reality show, andata in onda su Canale 5 lunedì 3 giugno 2019. E quando Barbara d’Urso ha annunciato l’eliminazione dell’hair stylist di Sabaudia, la Vamp non ha potuto fare a meno di condividere un commento su Instagram. “Stasera per me è finita la pacchia”, ha scritto Tina in una delle sue storie. Un commento sicuramente ironico per sottolineare il ritorno alla quotidianità di Kikò, padre dei suoi tre figli Francesco, Matias e Gianluca.

Kikò Nalli e il rapporto con Tina Cipollari dopo la separazione

Dopo la separazione annunciata nel 2018, Tina Cipollari e Chicco Nalli hanno mantenuto un ottimo legame per il bene dei loro figli. I due, che con tanta sofferenza hanno preso la decisione di lasciarsi, hanno fatto il possibile per non creare problemi alla loro famiglia. Che resta tale anche con un divorzio alle spalle, tanto che oggi Kiko e Tina hanno un rapporto di stima e affetto. Sicuramente ora bisognerà vedere come evolverà la situazione con l’arrivo di Ambra Lombardo. La Professoressa del Grande Fratello 16 fa sul serio con Chicco e ha assicurato che il tempo le darà ragione, nonostante i pareri contrari dei figli di Nalli.

Le ultime parole di Ambra Lombardo su Chicco Nalli

“Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione”, ha detto Ambra Lombardo in un’intervista concessa al settimanale Di Più.