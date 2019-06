Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? Parla l’opinionista, la verità

Tina Cipollari arruolata nel cast del Grande Fratello Vip? Parla la vulcanica opinionista, fan in fermento

La vulcanica Tina Cipollari al Grande Fratello Vip. Questa è una delle ultime indiscrezioni lanciate dal gossip nostrano. Il reality più spiato d’Italia tornerà in autunno con la quarta edizione e il totonomi dei partecipanti è già iniziato. Tra questi si è fatto largo anche quello della istrionica opinionista in forza a Maria De Filippi. Cosa c’è di vero? E Tina accetterebbe mai di entrare a fa parte dello show? Domande a cui ha risposto la stessa Cipollari che ha chiarito quali sono le sue intenzioni. Le dichiarazioni sono giunte su Instagram per la gioia dei fan

L’opinionista risponde a chi la vorrebbe al Grande Fratello Vip: “Nemmeno sotto tortura”

La pagina Instagram Tinacipollarigrandeamore dedicata all’opinionista, nelle scorse ore, ha pubblicato l’indiscrezione che vorrebbe la propria beniamina come una delle possibili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. A sorpresa, la Cipollari stessa ha commentato la news. Chi sperava di vederla varcare la fatidica porta rossa di Cinecittà rimarrà deluso. “Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei”, ha scritto Tina che ha chiuso sul nascere la vicenda. I fan, dopo aver letto le parole dell’opinionista, sono andati in fermento, dando il via a una cascata di commenti. Alcuni hanno apprezzato l’intervento, altri sono rimasti un po’ con l’amaro in bocca, poiché speravano di vedere la loro pupilla impegnata nello show.

Chicco Nalli fa chiarezza sulla presunta gelosia di Tina Cipollari: “Non è assolutamente vero, lei ha una sua storia. Ognuno fa la propria vita

Di recente Tina è stata anche al centro di alcune voci gossippare che sussurravano che nutrisse un po’ di gelosia per l’ex Chicco, oggi felice al fianco di Ambra Lombardo. Proprio Chicco, però, ha smentito tale diceria. Nalli, durante un’intervista concessa a Radio Radio, ha sottolineato che la Cipollari non è per nulla gelosa del suo rapporto con la Lombardo: “Tina non è assolutamente gelosa, lei ha una sua storia. Ognuno fa la propria vita”.