Timperi, “il suo è bullismo”: Codacons duro, il caso spiegato bene

Il Codacons è intervenuto sul caso creatosi attorno a Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti dopo la lite in diretta a Unomattina in Famiglia

Il Codacons è intervenuto sulla lite surreale scoppiata questa mattina, 11 giugno, tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti durante una puntata di Unomattina in Famiglia. Il tutto è partito da Timperi, che ha sbuffato mentre Ippoliti parlava della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis durante la sua rassegna stampa settimanale. Da lì, è iniziato un duro scontro, terminato con l’uscita di Ippoliti dallo studio. Ebbene, la scena non è affatto piaciuto al Codacons, che ha accusato il conduttore di atteggiamenti riconducibili al bullismo.

Il Condacons, infatti, ha recentemente annunciato un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai, in cui viene espressamente chiesto un intervento contro Tiberio Timperi per la condotta avuta:

Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò , dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete. L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l’intervento di AGCOM e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Unomattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori.

Nell’esposto, il Codacons ha fatto riferimento alla multa di 25.000 euro arrivata ai danni della Rai a causa di Timperi. Era il 2014 e il conduttore proferì una bestemmia durante una puntata di Unomattina in famiglia, scatenando un vero e proprio caso. L’associazione sembra non aver affatto dimenticato quell’episodio e chiede nuovamente dei provvedimenti seri nei confronti dell’uomo, accusato di aver attuato una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione contro il collega.

Per ora, la Rai non ha ancora risposto e non si è espressa affatto sulla vicenda. Dunque, non è chiaro se l’azienda deciderà di attuare dei provvedimenti nei confronti del presentatore, che dovrebbe presto salire al timone di Unomattina Estate al fianco di Serena Auteri, per accompagnare il pubblico di Rai 1 nel corso delle mattinate dei prossimi mesi estivi.

Tiberio Timperi, vita e carriera

Tiberio Timperi è nato a Roma il 19 ottobre 1964. La sua carriera inizia negli anni ’70, quando inizia a lavorare in radio. Dopo aver lavorato nella Mediaset, nel 1997 approda in Rai, iniziando una lunga collaborazione con l’azienda. Tra i suoi programmi più celebri, ricordiamo La Vita in Diretta e, ovviamente, Unomattina in famiglia, trasmissione di cui è al timone da molti anni.

Per quanto riguarda la vita privata, Tiberio, nel 2005, è convolato a nozze con Adele Gazzaniga, dopo tre anni di fidanzamento. Insieme, i due hanno avuto un figlio, di nome Daniele. Il matrimonio, però, è naufragato dopo solo pochi mesi. La separazione non è stata affatto pacifica e Adele e Tiberio si sono scontrati in una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio, ottenuto infine dalla madre.