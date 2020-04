Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati

Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny e Vanessa Paradis, non stanno più insieme

Amore al capolinea per Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp. L’attore e la figlia di Johnny Depp si sono detti addio negli ultimi mesi. La conferma è arrivata dal protagonista del film Chiamami col tuo nome in un’intervista rilasciata a British Vogue. Tra un retroscena e progetti futuri il 24enne ha confidato di essere single. Ulteriori dettagli sono stati poi forniti da Us Weekly: la relazione tra Timothee e Lily-Rose è finita da tempo anche se i rispettivi rappresentanti hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. I motivi? Al momento top secret ma molto probabilmente la distanza, dovuta ai numerosi impegni di lavoro di entrambi, non ha giovato alla coppia. Che è stata avvistata per l’ultima volta dai paparazzi lo scorso ottobre a Los Angeles.

Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp stavano insieme da un anno

Timothee e Lily-Rose, 24 anni lui 20 lei, si sono frequentati per circa un anno. Si sono conosciuti sul set del film Il re – attualmente disponibile su Netflix – e la loro prima apparizione pubblica è avvenuta a settembre 2019, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Gli scatti rubati della loro romantica vacanza a Capri, nell’estate dello scorso anno, hanno fatto il giro del web. Ma, a quanto pare, la liaison non era destinata a durare. Prima di incontrare Chalamet, la figlia di Johnny Depp ha amato per tre anni il modello inglese Ash Stymest.

Cosa fa la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis

Lily-Rose Depp – cresciuta tra Parigi e Los Angeles – ha deciso di seguire le orme dei genitori e lavorare così nel mondo dello spettacolo. Oggi è una modella e attrice. Tra i diversi film a cui ha preso parte: Io danzerò, Planetarium, L’uomo fedele.