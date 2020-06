Timor Steffens, cambio look e sfogo sul padre: “Cresciuto senza”, le foto

Timor Steffens è senz’altro uno dei maestri più apprezzati di Amici di Maria De Filippi, non solo per il suo talento, che l’ha portato a vivere esperienze indimenticabili nel mondo, ma anche per la sua bellezza e per il suo carattere che non poche volte l’ha visto scontrarsi con Alessandra Celentano, insegnante che non ha certo bisogno di presentazioni. In questi anni Timor non ha parlato molto della sua vita privata: certo si è soffermato sul rapporto con gli allievi e ha dato consigli pensando anche al proprio passato ma non si può dire che si sia sfogato pubblicamente. Cosa che invece ha fatto in occasione di questo Father’s Day, quando ha esibito un look decisamente diverso da quello a cui siamo abituati parlando al tempo stesso del suo papà e di com’è cresciuto.

Look Timor Steffens, cambio drastico per l’insegnante di Amici di Maria De Filippi: l’ultima foto

La foto che Timor ha pubblicato lo vede seduto sul davanzale di una finestra con in braccio il suo cagnolino (suo figlio, così lo chiama); il Sole gli illumina il viso e la canotta gli mette in evidenza i bicipiti (che conosciamo bene, visti i tanti bellissimi scatti pubblicati sinora). E non è finita qui: il maestro appare anche con un nuovo taglio di capelli, rasati a metà lungo i lati, come va di moda in questo periodo. I fan avranno senza dubbio apprezzato questo primo scatto e siamo sicuri che non avranno reagito diversamente alla vista del secondo, in cui un piccolo Timor è in braccio alla madre su di un’altalena. Il motivo? Steffens ha voluto parlare del suo passato.

Timor Steffens padre, lo sfogo del ballerino per il Father’s day: “Sono cresciuto senza”

Il maestro di Amici di Maria De Filippi ha fatto gli auguri a tutti coloro che festeggeranno il Father’s day che in alcuni Paesi del mondo si celebra oggi 21 giugno; dopo ha spiegato che stima tutti i papà che hanno saputo fare davvero i genitori e che lui non sa cosa voglia dire far festa in questo giorno così speciale essendo cresciuto senza papà. Parole bellissime infine sulla madre che è riuscita a sostituire il padre che non ha mai avuto senza mai fargli mancare nulla. “Tanto amore – questa la conclusione del messaggio ai fan – a tutti coloro che possono identificarsi nella mia situazione”. Timor ci è sempre piaciuto per tanti motivi; con il post di oggi ancor di più! E non è neanche il primo messaggio che ci convince.