Tim Summer Hits: Mango, Ana Mena e 2 colleghi… gossip ruggente

Questa estate TIM Summer Hits è tornato a intrattenere il pubblico di Rai 2 e di Rai Radio 2. Le tre serate dell’evento musicale ospitano diversi artisti e in queste ore arriva un’indiscrezione riguardante quattro di loro. Dagospia fa sapere che dietro le quinte della seconda edizione ci sarebbe stato grande affiatamento tra due cantanti: Achille Lauro e Ana Mena.

Pare, dunque, che tra i due ci sia stato un avvicinamento non passato inosservato lontano dalle luci dei riflettori. Sarà in corso qualcosa in più di un’amicizia tra loro? Solo il tempo potrà dare delle risposte.

Non solo, vengono citati da Dagospia anche Tananai e Angelina Mango, tra i quali ci sarebbero stati degli sguardi. “Solo amici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu”, si legge.

Va, però, subito precisato che Tananai e Angelina sono entrambi già impegnati sentimentalmente. Un gossip che va preso con le pinze, dunque, anche perché non ci sono prove effettive. Non è la prima volta che la cantante, figlia di Mango ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi, finisce al centro del gossip.

Angelina Mango: chi è il fidanzato

Per diversi mesi sono circolati sul suo conto vari scoop che la vedevano ormai innamorata di Wax, suo ex coinquilino nel talent show di Canale 5. Gli sguardi e la complicità tra loro hanno fatto parecchio parlare tra i telespettatori. Molti fan erano proprio convinti che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia. A mettere un freno le voci ci ha pensato Maria De Filippi.

La conduttrice ad Amici 22 ha chiarito più di una volta tra Angelina e Wax c’era solo un’amicizia. Non si sa quale siano i rapporti attuali, anche perché pare che il cantante di Anni 70 sia stato l’unico a non complimentarsi con la giovane Mango per un recente traguardo. Maria ha precisato, in quelle circostanze, che Angelina ha un fidanzato.

Si tratta del chitarrista Antonio Cirigliano. La cantante di Ci pensiamo domani ha parlato poco della sua vita sentimentale nel talent show di Canale 5. Quindi non si sa molto della loro relazione. I due, oltre a formare una coppia nella vita privata, hanno stretto un sodalizio anche nelle loro carriere.

Tananai: chi è la fidanzata

Anche Tananai è sentimentalmente impegnato. La sua fidanzata è Sara Marino, che da sempre gli sta a fianco e lo sostiene sul lavoro. Non si sa da quanto tempo i due stiano insieme. I due oggi sono molto innamorati, ma si da davvero poco sulla loro vita insieme. Infatti, sui social network non ci sono particolari dettagli riguardanti la loro love story.

Lo stesso cantautore ha sempre fatto capire di voler tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori. Nonostante questo, ogni tanto capita che Tananai e la fidanzata si scambino qualche dolce messaggio sui social network.