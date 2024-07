Tim Summer Hits, giuria web: Mahmood stecca, Annalisa favorita

Anche il Tim Summer Hits ha chiuso in bellezza la sera di venerdì 26 luglio, con tante esclusive esibizioni. A tenere il pubblico incollato allo schermo ci hanno pensato Andrea Delogu e Carlo Conti, apprezzatissimi dai fan anche sui social. Ospiti d’onore della serata? L’intramontabile Gianna Nannini, che ha tenuto tutti col fiato sospeso in un medley da paura e il leggendario Cristiano Malgioglio, che con la sua carica esplosiva non ha deluso neanche stavolta.

Ma passiamo subito al meglio e peggio di quest’ultima puntata del Tim Summer Hits. Inutile ribadire che Annalisa ha fatto il botto anche in questa serie di concerti. Un utente su X ci ha proprio azzeccato: “Annalisa comunque è in tv, nelle piazze, sui giornali, in tv di nuovo, nella piazza del tuo paese, al mercato, in radio con 3 pezzi contemporaneamente: è letteralmente ovunque.” Che dire, è il suo momento: bella come il sole ha una voce e un carisma pauroso, che ha mostrato anche nell’evento musicale più seguito di questa estate italiana.

Non convince invece Mahmood, poco apprezzato per l’esibizione sottotono e con qualche steccata di mezzo nel suo cavallo di battaglia e attuale tormentone estivo “Tuta Gold“. Dopo di lui Irama, voce spaziale e una presenza scenica incredibile, unica critica? La giacca rossa che non gli rende giustizia, ma questa è un’altra storia.

Tim Summer Hits 2024, Elodie copia, Emma scoppia a ridere mentre canta

Altro flop della serata è stata Elodie. Dopo la sua esibizione alcuni fan sui social si sono lamentati chiedendosi se la canzone non fosse la stessa della settimana scorsa. Impeccabile, bellissima ma un po’ ripetitiva, ecco cosa scrive un utente su X: “Ma questa esibizione non è la stessa della settimana scorsa?“. Sembra che per i cantanti di Amici l’ultima serata sia partita col piede sbagliato. Anche per Alessandra Amoroso alcuni commenti un po’ scomodi: “Che fastidio invece la #Amoroso quando deve far cantare il pubblico x compiacersi e autocelebrarsi“.

E non va molto meglio per Emma, che va fuori tempo e le viene da ridere mentre canta insieme a Olly, anche se resta comunque una delle icone più seguite del momento, specialmente dopo gli ultimi discorsi sulla body positivity. Buono anche per Ricchi e Poveri e Rose Villain, che con la sua voce semplice e il caratteristico caschetto azzurro sembra seguire le orme di Annalisa. A fare il botto di commenti positivi sono stati poi Tananai e Tommaso Paradiso: il primo se lo mangiano tutti con gli occhi, mentre Paradiso resta il re delle hits con la sua Non Avere Paura.