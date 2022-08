Stefano De Martino e quella vena romantica che Fedez, con la sua proverbiale schiettezza, ha stroncato in un amen. Nel corso dell’ultimo appuntamento del Tim Summer Hits 2022 (Rai Due) dal suggestivo borgo di Portopiccolo (stupenda località affacciata sul golfo di Trieste nel comune di Duino Aurisina), sul palco sono sbarcati Tananai, Mara Sattei e appunto Federico Leonardo Lucia. Il trio ha cantato il tormentone estivo Dolce vita. Un’esibizione che ha fatto cantare a squarciagola il pubblico presente. Conclusa la frizzante performance, De Martino e Andrea Delogu hanno intervistato i tre artisti, ricevendo delle risposte per nulla banali.

Pronti via e il compagno di Belen Rodriguez ha fatto trapelare il proprio romanticismo, ricordando che La dolce vita è un brano che rimanda a una incantevole atmosfera anni 60, un tempo in cui c’erano missive magiche al posto delle fredde chat. Uno spunto che è servito al presentatore napoletano per porre una domanda al rapper milanese: “Questa canzone ricorda un po’ le sonorità degli anni 60. Fedez, per esempio, ti piacerebbe fare a cambio con quegli anni? Tornare alle lettere scritte e mollare WhatsApp?”. Chi sperava che il marito di Chiara Ferragni si sciogliesse con un “Sì, sarebbe bello recuperare un po’ di quella dimensione romantica”, ha dovuto ricredersi. “No, io soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”, la secca replica del cantante. “Quindi viva i messaggi vocali”, la chiosa di De Martino.

Il conduttore è tornato poi alla carica con Tananai, sempre giocando sul piano passato-presente. “Tanani, enciclopedia al posto di internet? Che dici?”. Pure in questo caso la risposta è stata tutta volta alla non intenzione a rimpiangere il tempo che fu. “No, perché non si possono vedere un sacco di video sull’enciclopedia. Davvero, senza i tutorial di You Tube io non avrei potuto imparare a produrre”, ha spiegato il musicista. Discorso chiuso.

Stefano De Martino e Andrea Delogu: la pronuncia di Alvaro Soler non passa inosservata

Sul palco del Tim Summer Hits 2022 è salito anche Alvaro Soler. Delogu e De Martino lo hanno presentato in modo impeccabile. Diversi telespettatori si sono riversati su Twitter, ricordando che Elisabetta Gregoraci, di recente, dal palco di Battiti Live, era stata protagonista di una gaffe con il medesimo musicista, accogliendolo come Alvaro Soleil (lo scivolone è poi stato corretto in post produzione). Qualche maligno ha sostenuto che Andrea e Stefano abbiano urlato il cognome corretto dell’artista proprio per smarcarsi dalla collega calabrese. Che malizia, semplicemente i due conduttori hanno presentato egregiamente l’ospite facendo il loro mestiere, tutto qui.