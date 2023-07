Tim Summer Hits, bacio Federico Rossi: fan o fidanzata? La verità

Al Tim Summer Hits, Federico Rossi, cantante appartenente all’ex duo Benji & Fede, si è reso protagonista di un episodio alquanto particolare. Durante la sua esibizione, infatti, si è avvicinato al pubblico, fino a baciare una fan. Chi è questa ragazza? Lei e Federico si conoscevano o si è trattato di un gesto improvvisato sul momento?

Federico Rossi e il bacio alla fan: la versione del cantante

Il video del bacio ha fatto ben presto il giro dei social, dividendo l’utenza. Non tutti, infatti, hanno creduto alla presunta spontaneità del gesto compiuto dal cantante. A fare chiarezza è stato lo stesso Federico, che ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista a Fanpage:

“Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente“.

Pare, quindi, che i due non si conoscessero: “I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare“. Voci e indiscrezioni, tuttavia, vorrebbero una versione diversa dell’accaduto. A far sorgere qualche interrogativo, ad esempio, il fatto che la ragazza si trovasse in prima fila senza cellulare per riprendere, come stavano facendo altre fan, l’esibizione del cantante al Tim Summer Hits e la sua discesa dal palco. Potrebbe essere un caso, ma le voci non sono finite qui.

Chi è veramente la ragazza? Le altre ipotesi

Tra le ipotesi circolate, anche quelle che la ragazza in questione fosse in realtà un’attrice. Un’utente ha rivelato come la sicurezza l’avrebbe portata in prima fila e l’avrebbe sistemata tra lei e la sua amica. Non è da escludere, inoltre, che possa trattarsi della nuova fiamma di Federico Rossi, la cui identità sarebbe, però, ancora ignota. Per concludere, il gossipparo Amedeo Venza ha assicurato che il cantante e la ragazza si conoscevano già. Non solo, ha raccontato che prima del bacio si erano frequentati. “Tutto un teatrino“, ha chiosato con tono perentorio. In effetti il sospetto che il bacio sia stato organizzato a tavolino è un’ipotesi tutt’altro che remota.

Che si tratti di una semplice fan, di un’attrice o della presunta nuova fiamma di Federico Rossi, l’episodio del bacio al Tim Summer Hits, durante l’esibizione della sua Maledetto Mare, ha ben presto fatto il giro dei social, scatenando il popolo del web. Come detto, però, l’identità della ragazza rimane ignota. Da capire se Federico tornerà sulla vicenda, facendo ulteriore chiarezza, o se rimarrà un interrogativo senza risposta.