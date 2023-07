Federico Rossi ritrova l’amore: ecco chi sarebbe la nuova fidanzata

By

Pare che Federico Rossi abbia ritrovato l’amore. La nuova fidanzata sarebbe una bellissima modella, almeno secondo quanto si apprende dall’ultimo gossip. A svelare questa nuova indiscrezione è Deianira Marzando, rispondendo a una domanda di un fan. Ebbene stando a questa segnalazione la fidanzata di Federico Rossi sarebbe la bella Orian Ichaki.

“Sai qualcosa di Federico Rossi che si frequenta con una modella che su Instagram si chiama Orian Ichiki? Stanno insieme?”, questa la domanda a cui l’esperta di gossip ha risposto con un secco ‘sì’. Dunque, sembra proprio che il cantante stia frequentando attualmente la modella, ritrovando così l’amore dopo la fine della relazione con Paola Di Benedetto.

Nei giorni scorsi si parlava di un presunto ritorno tra i due ex fidanzati. Federico e Paola erano stato avvistati insieme al concerto a Milano degli Zero Assoluto. Il gossip è stato subito smentito dalla stessa Di Benedetto, che intanto è stata paparazzata in compagnia del calciatore Raoul Bellanova. Secondo quanto i due diretti interessati hanno rivelato, tra loro è rimasta solo una bella amicizia.

Federico Rossi, fidanzata: chi è Orian Ichaki

Orian Ichaki è una modella e attrice, che pare abbia conquistato il cuore di Federico Rossi. Bionda con gli occhi azzurri, vanta la presenza di 33mila follower sul suo profilo Instagram. Orian è stata protagonista di varie campagne pubblicitarie, come quelle del famoso brand Guess. Ai suoi seguaci, proprio in queste ore, ha anticipato che presto tornerà in Italia.

Nel 2022 aveva reso ufficiale la sua relazione con Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, rapper e produttore discografico italiano. Quest’ultimo era approdato sul red carpet, durante la premier milanese del film Black Panther: Wakanda Forever, proprio in compagnia della bellissima modella.

Hell Raton, sempre molto riservato sulla sua vita privata, aveva deciso di rendere ufficiale la sua love story con Orian proprio in questo modo. I due sul red carpet erano apparsi complici, tra baci appassionati e sguardi. Ma sembra, a questo punto, che questa relazione sia giunta al capolinea e che ora la Ichaki stia frequentando Federico Rossi.

Non resta che attendere per scoprire se il cantante deciderà di rendere ufficiale questa sua nuova relazione con la bellissima modella.