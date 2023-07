Tim Summer Hits, Aiello: Lucarelli show, “è uno di Temptation”

Ieri, 30 luglio, è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata della seconda edizione di Tim Summer Hits, con la conduzione di Andrea Delogu e Nek. Durante la serata, tenutasi alcune settimane fa in Piazza Fellini a Rimini, si sono esibiti moltissimi artisti: da Achille Lauro ad Emma, da Elettra Lamborghini ad Arisa, fino a Rocco Hunt e Federico Rossi. Inoltre, sul palco dello show di Rai 2 è salito anche il cantante Aiello, che si è presentato con un outfit che ha attirato molto l’attenzione degli spettatori. In particolare, c’è stato un noto personaggio che non ha potuto fare a meno di commentare la mise indossata da Aiello. Di chi si tratta? Di Selvaggia Lucarelli, che ha dato la sua ironica e pungente opinione nel suo profilo Instagram.

La giornalista ha voluto commentare alcuni degli artisti visti al Tim Summer Hits attraverso delle storie Instagram. A tal proposito, ha condiviso una foto di Aiello affiancato da Andrea Delogu e Nek, scrivendo: “Aiello vestito come il concorrente medio di Temptation Island“. Ma, cosa indossava esattamente la voce di “Ora”? Il cantautore indossava dei pantaloni effetto pelle che si estendevano fino alle ginocchia, con una maglia bianca a maniche lunghe con il collo a V profondo. Il tutto accompagnato da degli scarponcini neri e delle collane d’oro. Insomma, un look sicuramente appariscente, che la Lucarelli ha paragonato ironicamente a quello di un tipico concorrente di Temptation Island.

Si può intuire, dunque, che l’oufit di Aiello avrebbe ricordato alla Lucarelli lo stile “tamarro” solito dei personaggi del reality estivo di Canale 5. Ma, non è finita qui. La giudice di Ballando con le stelle è poi andata avanti commentando anche gli artisti saliti sul palco del Tim Summer Hits. Ad esempio, poco dopo ha condiviso una foto del gruppo Comacose, scherzando anche sui loro outfit e sulla sua disapprovazione a riguardo. Infine, ha dato un finale giudizio su quanto visto durante la puntata, scrivendo: “Ma perché poi sono tutti vestiti invernali da negazionisti del cambiamento climatico?”. Così ha reagito sarcasticamente la Lucarelli, vedendo sfilare diversi cantanti con abiti decisamente pesanti per il periodo e per il grande caldo che stiamo vivendo.