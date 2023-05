Tim Summer Hits 2023: ecco chi sostituirà Stefano De Martino

Sembrano esserci novità per quanto riguarda Tim Summer Hits, evento musicale andato in onda la scorsa estate su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il successo riscontrato, soprattutto nella fascia di pubblico più giovane (quella di età fra i 15 e i 24 anni), ha spinto Rai 2 a rinnovare l’evento per una seconda edizione. Secondo un’anteprima di TvBlog, tuttavia, ci sarebbero dei cambiamenti all’orizzonte.

Stefano De Martino via: chi al suo posto

Stefano De Martino, stando alle voci che già circolavano da tempo, non condurrà la prossima edizione di Tim Summer Hits. Il ballerino e conduttore, infatti, è attualmente impegnato con il programma Bar stella, in onda sempre su Rai 2. Confermata, invece, la conduzione di Andrea Delogu anche per questa estate. Al suo fianco, scrive TvBlog, ci sarà Filippo Neviani, in arte Nek.

Non si tratta certo di un volto nuovo per Rai 2. La scorsa estate, infatti, Nek non solo è stato ospite dell’evento, ma ha anche condotto il talent Dalla strada al palco, mandato in onda a fianco del Tim Summer Hits. I buoni ascolti, inoltre, gli hanno permesso di veder rinnovato il programma per una seconda stagione, conclusasi il 2 maggio.

Nek e Andrea Delogu condurranno, quindi, la prossima edizione di Tim Summer Hits che andrà in onda dalla metà di giugno, ovviamente in prima serata su Rai 2. Ai due spetterà il compito di presentare i cantanti, ospiti della manifestazione musicale. Sembra perdere quota, invece, la possibile candidatura di Fabrizio Biggio (braccio destro di Fiorello in Viva Rai 2) alla conduzione dell’evento al fianco di Delogu.

Dentro il successo di Tim Summer Hits

Il successo di Tim Summer Hits va ricercato nella volontà di Carlo Fuortes e Stefano Coletta di rilanciare Rai 2, sperimentando qualcosa di nuovo che potesse essere fonte di attrazione del pubblico giovanile, spesso distante dalla televisione ai giorni d’oggi. L’obiettivo, come detto sopra, era stato ampiamente raggiunto. Lo share del programma, tra l’altro, ha toccato quota 16% pur andando in onda di giovedì sera e, soprattutto, in estate.

Quest’anno, Nek e Andrea Delogu proveranno a riconfermare il successo dello scorso anno. I due potranno di nuovo contare sul supporto della società Friends & Partner di Ferdinando Salzano che si è occupata (e si occuperà) di selezionare un cast di alto livello per quanto riguarda i cantanti partecipanti all’evento. Tim Summer Hits riuscirà a fare il bis?