Tilt, Papi fa ‘copia e incolla’: pioggia di vip e trash, ma non basta

Dopo diverse posticipazioni, Enrico Papi ha finalmente debuttato con il suo nuovo show musicale. Oggi, domenica 21 luglio, su Italia 1 è andata in onda la prima puntata di “Tilt – Tieni il tempo“. Un programma che è stato annunciato circa un anno fa ai palinsesti Mediaset e rinviato per diversi mesi, fino ad essere relegato a luglio inoltrato. Le puntate sono state infatti registrate tempo fa e per diverso tempo si è cercato un collocamento giusto.

Stando ad alcune indiscrezioni, a causare questi ripensamenti alla Mediaset, sarebbe stata la presenza nel cast fisso di due personaggi in particolare. Di chi si tratta? Di Paolo Noise e Marco Mazzoli, i conduttori de Lo Zoo di 105. A causa dell’atteggiamento notoriamente “scorretto” dei due, i vertici avrebbero infatti preferito mandare in onda lo show durante la stagione estiva, evitando quindi la presenza di un maggior numero di telespettatori e specialmente di un pubblico prettamente familiare. Ad ogni modo, dopo tanta attesa, domenica 21 luglio Tilt – Tieni il tempo è finalmente andato in onda.

Enrico Papi ha avuto nella prima puntata del suo nuovo programma una vera e propria pioggia di personaggi noti. Tra gli sfidanti, infatti, troviamo Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, la figlia di Albano, Jasmine Carrisi, Rita Pavone, Beppe Vessicchio e, come anticipato prima, il duo di speaker radiofonici, Paolo Noise e Marco Mazzoli. Ma, in cosa consiste esattamente il gioco? A decidere le sfide è un grande disco che si trova al centro dello studio. Ogni rotazione determina infatti una nuova prova, con la squadra vincente che guadagna secondi preziosi per la prova finale.

Tra le prove ci sono: “Sfida rap“, dove i concorrenti devono rappare parole suggerite dal disco; “Quasi uguale“, dove un concorrente in una cabina insonorizzata deve far indovinare la canzone ai compagni; “La spintarella“, dove le squadre a bordo di una macchina devono superare alcuni importanti ostacoli. La vittoria, infine, va a chi indovina più canzoni in 60 secondi.

Seguendo il programma e le sfide, la maggior parte degli spettatori hanno notato una serie di somiglianze tra TILT e altri show musicali simili. In particolare, diversi utenti l’hanno definito come una copia di “Name that tune“, condotto su TV8 nelle prime due edizione proprio da Enrico Papi. Altri, invece, hanno trovato diverse similitudini un altro quiz musicale, ovvero “Bring the noise“, presentato da Alvin su Italia 1 nel 2017. Non solo, c’è chi crede che alcuni giochi siano una copia del game vip ideato dallo showman americano Jimmy Fallon, “That’s My Jam”.

Non manca l’elemento trash, che in alcuni momenti ha fatto divertire il pubblico. Ad esempio, ad un certo punto, è andata in onda una scena surreale, dove Manuela Arcuri ha dovuto miagolare in ginocchio il brano di Giorgia, “Di sole e d’azzurro”. Tuttavia, tutto ciò non sembra bastare per convincere i telespettatori. Tilt – Tieni il tempo sembra essere un’accozzaglia di vari programmi, rendendo il tutto molto confusionario e difficile da seguire. Ad ogni modo, bisognerà vedere domani, 21 luglio, i risultati degli ascolti per sapere l’esito definitivo dei telespettatori.