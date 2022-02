Tiki Taka, Zazzaroni gela Chiambretti che non reagisce bene: il fuori onda

Tensione in studio nelle scorse ore a Tiki Taka, anche se quasi nessuno se n’è accorto. A molti dei telespettatori deve infatti essere sfuggito un succoso siparietto che ha visto scontrarsi, nella penombra, Piero Chiambretti e il suo ospite Ivan Zazzaroni. Ma che cos’è successo esattamente?

A segnalare la querelle, se così la vogliamo chiamare, è Massimo Falcioni di TvBlog, che su Twitter ha pubblicato il video del fuori onda fra i due. L’inghippo nasce quando Piero Chiambretti sventola in diretta un comunicato stampa della Juventus, con il quale la squadra annunciava la fine delle indagini della Procura Federale sul caso delle plusvalenze. Una ricerca che, per essere precisi, ha coinvolto in totale anche altre dieci società.

Chiambretti ha annunciato la notizia tronfio, consapevole di avere in mano una news particolarmente interessante. Peccato soltanto che, nelle retrovie, c’era Ivan Zazzaroni pronto a sferrare il suo attacco. Che la precisazione sia avvenuta con un po’ di sana cattiveria o che fosse un’uscita spontanea senza doppi fini poco importa. La frase del commentatore sportivo, direttore del Corriere dello Sport e giudice storico di Ballando con le stelle ha fatto innervosire, e non poco, il padrone di casa. Ma che cos’ha detto Zazzaroni?

“Il comunicato è di un paio di ore fa”, ha tenuto a sottolineare Ivan Zazzaroni gelando Chiambretti. L’ospite di Tiki Taka non contento ha poi ribadito chiaro e tondo il concetto, nel caso non fosse stato recepito: “Te lo devo dire scusami, è di un paio d’ore fa”. Non che il botta e risposa fra i due sia mai mancato all’interno della trasmissione. Anzi, Chiambretti lo conosciamo bene e sappiamo quanto prenda in giro i suoi stessi ospiti creando sketch divertenti. Questa volta, però, le cose sembrano essere andate in modo diverso.

Quando le luci dello studio si sono abbassate, infatti, abbiamo visto Piero Chiambretti avvicinarsi minaccioso a Zazzaroni, muovendo le mani con un gesto abbastanza plateale (qui potete recuperare il video). Il linguaggio del corpo, anche se non sentiamo quello che dice, sembra essere piuttosto inequivocabile. “Ma che cosa fai?” sembra aver detto Chiambretti a Zazzaroni, allontanandosi poi stizzito. Che nel dietro le quinte ci sia poi stato un confronto vero e proprio?