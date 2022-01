Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli lascia il programma?

Selvaggia Lucarelli verso l’addio a Ballando con le Stelle. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Vero: pare che oltre ai ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella prossima edizione potremmo non trovare la popolare giornalista e opinionista tv. I motivi? A quanto pare non sono chiari ma di sicuro le ultime puntate del programma non sono state particolarmente facili per la 47enne.

Selvaggia Lucarelli ha avuto un acceso scontro con Morgan durato più di una puntata. Un scontro estenuante di cui hanno parlato anche altre trasmissioni. Da non dimenticare poi gli screzi con Federico Fashion Style e Sabrina Salerno, che hanno addirittura portato l’iconica artista anni Ottanta a piangere in diretta. Selvaggia è dunque pronta a salutare definitivamente la corte di Milly Carlucci?

Selvaggia Lucarelli è entrata a Ballando con le Stelle nel 2014. Un arrivo che ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori per via della scarsa preparazione della scrittrice sul mondo della danza. La Lucarelli ha però subito lasciato il segno con i suoi commenti intelligenti e puntigliosi, mai banali. E col tempo ha imparato pure qualcosa del settore, tanto da scontrarsi più volte con la Presidentessa di giuria Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli tra radio ed editoria

In attesa di capire se ritroveremo Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle nella prossima stagione televisiva la giornalista è impegnata quotidianamente con il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital. In più in questo periodo la Lucarelli sta promuovendo il suo nuovo libro: Crepacuore-Storia di una dipendenza affettiva.

Selvaggia Lucarelli ha voluto raccontare nel volume – il sesto della sua carriera da scrittrice – una brutta esperienza della sua vita privata. Un amore malato, tossico, che l’ha paralizzata per anni. Una vera e propria dipendenza affettiva che Selvaggia è riuscita a superare solo col tempo e con la buona volontà.

Oggi la giurata di Ballando con le Stelle vive una relazione decisamente più profonda e matura, quella con lo chef e food influencer Lorenzo Biagiarelli. I due convivono da tempo a Milano con Leon, il figlio che Selvaggia ha avuto dall’ex compagno Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano.