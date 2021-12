Selvaggia Lucarelli fiume: i promossi di Ballando, Morgan ‘innominabile”

Selvaggia Lucarelli è da sempre nota per il suo sarcasmo e per la sua schiettezza. La giornalista, giudice di “Ballando con le Stelle” da ormai 5 anni, è spesso al centro di polemiche e bufere mediatiche. Quest’anno la 47enne ha fatto scintille con Morgan, concorrente di questa edizione e sua vecchia fiamma. In occasione della conclusione della sedicesima edizione, vinta da Arisa e Vito Coppola, la Lucarelli ha fatto un vero e proprio bilancio su Instagram, spendendo qualche parola a favore dei suoi favoriti e attaccando velatamente Morgan.

Selvaggia Lucarelli è solita dire ciò che pensa senza peli sulla lingua affidandosi spesso e volentieri proprio ai social. All’indomani della finalissima di “Ballando” la giornalista ha scritto un post su Instagram con la verve che la contraddistingue nel quale ha menzionato alcuni concorrenti. La compagna del cuoco Lorenzo Biagiarelli ha innanzitutto approfittato per ringraziare gli addetti a trucco e parrucco e tutti coloro che hanno curato i suoi look durante le puntate. Poi ha fatto sinceri e originali complimenti alla vincitrice dell’edizione appena terminata, Arisa, citando la canzone che l’ha portata a trionfare a Sanremo 2014:

“Non so se era la miglior ballerina, ma di sicuro la più tenace, originale e ‘controvento’ “.

La giornalista non si è risparmiata dal lodare altri tre concorrenti che evidentemente l’hanno colpita particolarmente: Bianca Gascoigne, Sabrina Salerno e Federico Fashion Style. Sulla figlia del noto calciatore inglese affetta da dismorfismo corporeo, Selvaggia ha detto che è stata “giustamente risarcita dal pubblico”. In quanto alla cantante di “Boys” la Lucarelli è stata abbastanza criptica:

“Essere persone perbene è meno vincente di quanto si pensi. Ed è un ballo difficilissimo, nella vita e nel lavoro, in cui spesso vengono premiati i bari”.

Infine, “inaspettatamente”, la 47enne ha speso belle parole nei confronti dell’hair stylist delle star, con il quale ha avuto degli attriti. Ecco cosa ha scritto su di lui:

“Complimenti a Federico per l’intelligenza e l’ironia con cui si è giocato al meglio questa esperienza. E per aver dimostrato che buoni studi e belle citazioni non sempre significano saper stare al mondo”.

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina rivolta a Morgan

Alcune parole scritte nel post dalla giornalista sembrano essere proprio dei piccoli riferimenti alla bagarre con Morgan scoppiata nel corso della sua avventura a “Ballando”, i cui strascichi sono emersi nel corso della finale, durante cui il cantante ha continuato per l’ennesima volta a inveire contro la giurata, che invece ha deciso di “sottrarsi da questo gioco” come da lei scritto poi su Twitter. La Lucarelli ha detto che quest’edizione, pur essendo stata complicata, è stata quella in cui ha ricevuto più affetto dal pubblico, che l’ha “capita anche nel ‘non detto’ per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti”. È evidente che la 47enne si riferisca proprio allo scontro con l’eclettico artista a cui lei ha risposto con l’indifferenza. A conclusione del post l’ultima bordata ancora più esplicita: