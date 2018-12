Tiki Taka e Matrix: i due programmi Mediaset a rischio chiusura

Tiki Taka con Pierluigi Pardo e Matrix con Nicola Porro rischiano di essere cancellati

Brutte notizie per Pierluigi Pardo e Nicola Porro. I rispettivi programmi dei due conduttori – Tiki Taka su Italia 1 e Matrix su Canale 5 – rischiano di essere cancellati. Secondo un’indiscrezione riportata da Tv Blog, Mediaset vorrebbe tagliare i costi della seconda serata. Stando a quanto si legge sul blog televisivo, il format sportivo potrebbe chiudere a breve, ben prima dell’effettiva conclusione del campionato di Serie A. Pardo non resterebbe a mani vuote: il giornalista continuerebbe a condurre Pressing la domenica sera. Il ritorno dello storico contenitore calcistico funziona e sta ottenendo dei buoni risultati. Matrix, invece, dopo lo stop per via delle feste natalizie, potrebbe non tornare prima di febbraio. Quale sarà le decisione definitiva di Mediaset?

La storia del programma Tiki Taka in tv

Tiki Taka va in onda dal 2013: è considerato a tutti gli effetti l’erede del vecchio Controcampo. Pierluigi Pardo ha condotto la trasmissione fin dalla prima puntata ed è molto affezionato al format. Accanto a lui per cinque anni c’è stata l’ex Velina di Striscia la notizia Melissa Satta. Da gennaio a maggio 2014 la moglie di Boateng è stata sostituita da Costanza Caracciolo per via della sua gravidanza. Da settembre 2018 la nuova presenza femminile di Tiki Taka è Wanda Nara, moglie e procuratore del calciatore Mauro Icardi.

La storia del programma Matrix in tv

Matrix è un format ideato da Enrico Mentana nel 2005. Il giornalista lo ha condotto fino al 2009, anno nel quale è stato sostituito da Alessio Vinci. Successivamente è finito nelle mani di Luca Telese. Dal 2016 va in onda in seconda serata con Nicola Porro. La parte social è affidata a Greta Mauro.