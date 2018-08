Melissa Satta lascia Tiki Taka: Al suo posto arriva Wanda Nara

Melissa Satta lascia Tiki Taka: Wanda Nara nuova opinionista

Melissa Satta lascia Tiki Taka ma, stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che a prendere il suo posto sarà proprio Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Alberto Brandi, direttore della testata sportiva Mediaset, al Corriere della Sera ha infatti dichiarato: “Avremmo voluto coinvolgerla per il Mondiale. Wanda ha mostrato grande disponibilità, era incuriosita […] Tiki Taka le è subito interessato”. Sulla nuova opinionista, sempre Brandi, ha inoltre aggiunto: “Siamo curiosi di vedere come andrà, è una ragazza intelligente e pronta alla sfida. Non ha peli sulla lingua, è un foglio bianco, dice quel che pensa e questo funziona. Capisce di calcio, lo vive ogni giorno. Se ne dicono tante su di lei, ma è una donna di spettacolo, molto intelligente”.

Tiki Taka, Melissa Satta spiega perché lascia il programma: il messaggio sui social

A confermare la “non partecipazione” di Melissa Satta a Tiki Taka, sui social, è stata proprio la diretta interessata in persona. L’ex velina, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio di addio al programma, spiegando anche quelli che sono stati i motivi che l’hanno spinta a lasciare. “Dopo 5 meravigliosi anni è giunta l’ora di cambiare…” ha scritto la moglie di Boateng qualche minuto fa “Sono pronta a crescere ed affrontare nuove sfide! In bocca al lupo a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questa avventura”. Il suo post, alla fine, la Satta lo ha voluto concludere con il suo personale in bocca al lupo a Pieluigi Pardo, presentatore di Tiki Taka e suo compagno di avventura in questi anni.

Melissa Satta dopo Tiki Taka: quale nuove progetto bolle in pentola?

Nuovi progetti professionali potrebbero quindi coinvolgere Melissa Satta dopo Tiki Taka. Per l’ex velina, già molto impegnata nel campo della moda, adesso si apre un nuovo capitolo della sua storia. Tornerà in TV, sempre in Italia, oppure valuterà anche altre opportunità lavorative?