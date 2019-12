Tiki Taka “di fuoco”, Cassano e Giorgia Venturini: volano paroloni, gossip

Tiki Taka “di fuoco”, tra Antonio Cassano e Giorgia Venturini volano paroloni: lo spiffero di Chi

Pare proprio che quest’anno non trovi pace il dietro le quinte di Tiki Taka, il noto programma sportivo di Mediaset condotto da Pierluigi Pardo, il quale, starebbe rivestendo un doppio ruolo. Uno ufficiale, quello di conduttore appunto, uno di necessità, quello di pompiere. Eh sì, perché gli ultimi spifferi, soffiati dal magazine Chi, raccontano che Antonio Cassano e Giorgia Venturini sarebbero arrivati ai ferri corti, con tanto di paroloni volati in studio una volta spentisi i riflettori. E a ristabilire la calma, sarebbe stato il padrone di casa Pardo che, nelle scorse settimane, ha affrontato un’altra grana relativa al suo parterre di ospiti. Si è infatti parlato molto di frizioni tra lui e Wanda Nara.

“Antonio e Giorgia hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate”

“Tiki Taka di fuoco”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, che passa poi a spiegare che cosa è accaduto di recente attorno alla trasmissione: “Ancora burrasca dietro le quinte. Questa volta però lo scontro a telecamere spente è avvenuto tra Giorgia Venturini, ex naufraga, e Antonio Cassano”. Sembra che il clima tra i due si sia arroventato parecchio. “Tra paroloni e sguardi feroci – si continua a leggere -, i due hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate.” Solo l’intervento di Pardo ha scongiurato ulteriori strascichi.

“Pardo ha fatto rientrare una situazione che poteva diventare molto calda e rissosa”

“Solo l’intervento di Pierluigi Pardo ha fatto rientrare una situazione che poteva diventare molto calda e rissosa”, conclude lo spiffero. Insomma, quest’anno non solo è assai combattuto il campionato di Serie A che vede appaiate in testa alla classifica Juventus e Inter, ma a essere molto arzillo è anche lo studio di Tiki Taka. D’altra parte i caratteri fumantini di alcuni suoi ospiti non sono facili da tenere a freno. Certo è anche che il ‘pompiere’ Pardo ha le spalle larghe e, all’occorrenza, indossa la divisa e spegne le fiamme. Lavori straordinari per lui in casa Mediaset.