Tiger Woods: i dettagli del terribile incidente, i danni riportati e come sta

Tiger Woods, dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto martedì 23 febbraio, ha subito un intervento all’Harbor-UCLA medical center di Los Angeles. A comunicarlo è stato il profilo ufficiale social del campione di golf americano che ha aggiunto che al termine dell’operazione chirurgica Tiger è stato “vigile e reattivo, rispondente agli stimoli”.

Il comunicato conferma quel che è trapelato sui media statunitensi ieri in merito ai danni riportati nell’incidente. Per Woods si parla infatti di fratture multiple alla tibia e al perone della gamba destra – stabilizzate inserendo una placca metallica – e di ulteriori danni alle ossa del piede e della caviglia. Danni che hanno portato all’inserimento di diverse viti.

La dinamica dell’incidente di Tiger Woods

Secondo quanto reso noto dalle autorità della contea di Los Angeles, il ‘crash’ che ha coinvolto l’asso del golf si è verificato alle 7.12 di martedì 23 febbraio nella zona tra Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. Woods si è ribaltato più volte prima di finire la sua corsa fuori strada. Alla guida della vettura era solo e quindi non sono state coinvolte altre persone nell’incidente.

Lo Sceriffo della contea di Los Angeles Vilanueva e il capo dei vigili del fuoco Osby, tramite una conferenza stampa dedicata al caso, hanno fatto luce su alcuni dettagli dell’episodio. Nella fattispecie hanno affermato che Tiger indossava la cintura di sicurezza e “questo probabilmente gli ha salvato la vita”. Nonostante l’impatto sia stato violento, l’abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato. Se così non fosse stato, “sarebbe stato certamente un incidente mortale”.

Per quel che concerne lo stato di salute in cui il campione è stato recuperato, le autorità hanno riferito che Tiger “era lucido e calmo, non sembrava in stato di shock”. “Non sembrava sotto l’effetto di alcol, di droghe o di altre sostanze”, ha aggiunto il vicesceriffo.

Inizialmente i media americani hanno scritto che Woods ha potuto essere estratto dall’auto solo dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti con delle cesoie per tagliare le lamiere e liberarlo. Versione smentita dal capo dei pompieri. Questo ha invece raccontato che Tiger è stato estratto dal parabrezza dell’auto e che aveva diverse ferite alle gambe “ma era cosciente”.

Tiger Woods: “Molto probabile che andasse a una velocità oltre il limite consentito”

Lo sceriffo ha ribadito che la vettura si è ribaltata parecchie volte. “La strada in quel punto è in discesa e ha diverse curve, quella zona ha un’alta frequenza di incidenti, ma le indagini richiederanno diverse settimane”, ha aggiunto. Quindi ha detto che non sono state trovate prove di ostacoli che avrebbero fatto ribaltare l’auto . Sempre secondo lo Sceriffo, è molto probabile che il mezzo andasse a una velocità superiore al normale.