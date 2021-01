Tiffany Trump si è fidanzata: l’annuncio. Chi è e chi è il suo futuro marito

Tiffany Trump, la più piccina dei figli di Donald Trump – che proprio oggi lascia ufficialmente la presidenza degli Stati Uniti d’America (al suo posto si insidierà tra poche ore il neo presidente eletto Joe Biden) -, si è fidanzata ufficialmente ed è pronta per convolare a nozze. Ad annunciarlo è lei stessa, attraverso un post su Instagram, che subito è stato preso d’assalto dai fan con migliaia di like e commenti (la ragazza vanta oltre 1,3 milioni di followers). La scintilla d’amore è scoccata con Michael Boulos.

La 27enne, per celebrare il suo fidanzamento, ha scelto uno scatto che la ritrae con Boulos in una delle aree esterne della Casa Bianca (Washington), sotto a un portico colonnato. E proprio in riferimento alla White House, dimora in cui soggiornano i presidenti americani, ha dichiarato:

“È stato un onore celebrare tante pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca. Ma nessuno è stato più speciale del mio fidanzamento con il mio meraviglioso compagno Michael! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per il prossimo capitolo della nostra vita!”

Chi è Tiffany Trump

Tiffany Trump nasce il 13 ottobre 1993 ed è l’ultima dei figli di Donald. Inoltre è l’unico frutto d’amore che l’imprenditore newyorkese ha avuto con la sua seconda moglie Marla Maples. Il nome della ragazza non è stato scelto casualmente dal Tycoon e dall’ex moglie: infatti è un omaggio alla Tiffany & Co, nota comunemente come Tiffany’s, azienda statunitense fondata nel 1837 nella Grande Mela. Da sempre si occupa di vendita di gioielli e oggi vanta migliaia di punti vendita in svariati Paesi.

Tiffany è laureata in Sociologia, titolo conseguito nel 2020 presso l’Università della Pennsylvania. Durante gli studi, la rampolla ha incontrato il collega studente Ross Mechanic, con il quale ha avuto una relazione durata circa 2 anni e mezzo (dall’ottobre 2015 a marzo 2018).

Pochi mesi dopo la conclusione della love story con Mechanic (che fu sostenitore di Hilary Clinton), durante una vacanza in Grecia con l’attrice Lindsay Lohan, Tiffany ha incontrato Michael Boulos, Scoppiò la passione: la scintilla si è fatta fuoco. A oggi continua a bruciare, si attendono le nozze.

Chi è Michael Boulos

Michael Boulos è un uomo d’affari, figlio del magnate libanese Massad Boulos e di Sarah Fadoul Boulos. Attualmente Michael ricopre il ruolo di dirigente d’azienda in diverse realtà di proprietà della sua famiglia che, tra i propri averi, possiede Boulos Enterprises e SCOA Nigeria in Nigeria, il paese in cui è cresciuto Boulos.