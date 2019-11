Tienda Missione Bellezza su Real Time: esperti e protagoniste famose

Tienda Missione Bellezza al via su Real Time, cosa c’è da sapere sul nuovo programma

Tienda Missione Bellezza è il nuovo programma di Real Time, al via stasera, 14 novembre. Si tratta di una trasmissione pensata e realizzate per le donne, protagoniste con le loro storie e la loro femminilità un po’ trascurata. Vedremo quindi otto donne rinascere grazie a un cambio di look e ad aiutarle ci saranno quattro volti noti, almeno al pubblico di Canale 5. Quanti episodi saranno? Probabilmente otto, ognuno dedicato a una donna diversa. Andranno in onda due episodi il giovedì sera, per cui dovrebbero risultare alla fine quattro puntate di Tienda Missione Bellezza. Ma scopriamo adesso i dettagli del programma, per esempio chi sono gli esperti, e tutte le anticipazioni già in nostro possesso. Partiamo proprio con il team degli esperti che aiuterà le protagoniste del programma.

Tienda Missione Bellezza, chi sono gli esperti: c’è anche Sabrina Ghio

A rivoluzionare il look delle donne saranno Sabrina Ghio, Fabio Esposito e le sorelle Viktorija e Virginia Mihajlovic. Ognuno di loro si occuperà di un aspetto diverso della trasformazione. Per esempio Fabio, ex Temptation Island Vip e diventato di recente di nuovo papà, porterà il suo marchio Coconuda nel programma e aiuterà le donne con gli outfit. Poi ci sarà chi si occuperà del make-up e infine verrà curata anche l’immagine social della donna che chiederà una trasformazione. Sono donne che non curano molto il loro aspetto, ma per svariati motivi: spesso dietro c’è una storia difficile, una scelta sbagliata o un non accettare un paio di chili di troppo. La protagonista del primo episodio, come rivelato da Tv Blog, sarà Sunny, la sorella di Karina Cascella. La ragazza è stata presentata come una persona dal passato difficile, che conosciamo bene grazie a Karina, e che ha una sorella famosa, per l’appunto.

Le donne protagoniste di Tienda Missione Bellezza: la sorella di Karina e la fidanzata di Ciro Petrone

Poi conosceremo Rosaria, una donna di 70 anni alla ricerca di un cambio di look che riesca a regalarle felicità. Da Temptation Island Vip 2019 arriverà Federica Caputo, la fidanzata di Ciro Petrone che la vorrebbe più donna; lei invece non è abituata neanche a truccarsi. Serena a causa del suo lavoro vorrebbe sentirsi più sicura del suo aspetto, mentre Valeria ha avuto una gravidanza difficile e vuole tornare a sentirsi bene. Fulvia Rose ha 18 anni e ha una grande passione per la moda. Gioia invece si trascura, concentrandosi sul prendersi cura della famiglia. Infine ci sarà Giuditta, che non riesce ad accettarsi per alcuni difetti fisici. “Per realizzare i propri sogni a volte basta solo un cambio di look”, questo è lo slogan di Tienda Missione Bellezza.