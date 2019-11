Temptation, Fabio Esposito e Marcella genitori: è nato Santiago

Temptation Island Vip, Fabio Esposito e Marcella sono diventati genitori: l’annuncio della nascita del figlio

Fabio e Marcella Esposito sono diventati genitori! L’annuncio della nascita del figlio Santiago è arrivato su Instagram, con una bellissima foto e tanta emozione nelle parole del papà. Fabio e Marcella hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, ma la loro esperienza è stata davvero molto breve. Ancora più breve di quella di Ciro e Federica, probabilmente, o forse poco più lunga. Insomma, se la giocano. Anche nel caso di questa coppia a chiedere subito il falò di confronto è stato Fabio, che non riusciva a stare lontano dalla sua fidanzata e aveva anche intenzione di chiederla subito in sposa. Anche Marcella, come Federica, non si era presentata al falò, ma Fabio è corso verso il villaggio delle fidanzate e la produzione ha chiamato la fidanzata.

Alla fine Fabio e Marcella hanno lasciato Temptation dopo tre o quattro giorni nei villaggi e hanno continuato a dedicarsi alle loro vite. Progettando il matrimonio: sì, perché Fabio e Marcella si sono sposati e oggi hanno allargato la famiglia. Santiago è nato nelle prime ore della giornata e dopo l’ora di pranzo è arrivato l’annuncio di papà Fabio: “Tutto in una foto. La mia Napoli, il mio mare e da oggi anche tu. Santiago”, si legge sotto una foto con il fiocco nascita e sullo sfondo il mare di Napoli. E ancora: “Io, la tua mamma e i tuoi fratelli non aspettavamo che te. Benvenuto cucciolo”. Fabio ha parlato di fratelli perché ha già dei figli, avuti da una precedente relazione.

Santiago è il primo figlio di Fabio e Marcella e immaginiamo che mamma e figlio stiano bene. Lei non ha ancora scritto o postato nulla su Instagram, ma è più che comprensibile. Presto rivederemo Fabio Esposito in televisione, precisamente su Real Time nel nuovo programma Tienda Missione Bellezza. Insieme a lui ci saranno altri volti noti, ovvero Sabrina Ghio e le sorelle Mihajlović.