Tiberio Timperi parla del rapporto con Francesca Fialdini dopo La vita in diretta

La nuova stagione televisiva sta per iniziare ma si continua a parlare del rapporto tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. A La vita in diretta le frecciatine e la baruffe tra i due si sono sprecate e più volte si è parlato di litigi e incomprensioni dietro le quinte. In un’intervista concessa a Nuovo Tv, il giornalista Rai è tornato a chiarire la questione, sottolineando che molte delle cose apparse sui giornali sono state solo frutto di malelingue. L’amicizia tra il 54enne e la 39enne si è solo rafforzata grazie al programma di Rai Uno, che quest’anno sarà condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Tiberio non ha avuto problemi a definire la Fialdini “una sorella”, con la quale la relazione si è consolidata proprio grazie al duro lavoro svolto insieme nel corso dell’ultimo anno.

Le nuove dichiarazioni di Tiberio Timperi sulla Fialdini

“Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su alcune cose. Questo non ha tolto nulla al nostro rapporto, anzi: l’ha reso ancora più robusto”, ha assicurato Tiberio Timperi. Dunque dopo La vita in diretta il legame tra il conduttore e la collega è diventato più forte e solido. “Purtroppo ci sono persone che amano rimestare nel torbido e s’inventano anche cose non dette. Non siamo mai stati cane e gatto. Se vi piace creare rivalità che non ci sono andate avanti voi, da soli. Non è questa la realtà, si tratta solo di una fantasia”, ha aggiunto Timperi.

I nuovi progetti televisivi di Tiberio Timperi e Francesca

Da settembre le strade di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si divideranno. Il primo tornerà al timone di Unomattina in famiglia insieme a Monica Setta mentre la seconda testerà il nuovo format A ruota libera in onda la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In di Mara Venier.