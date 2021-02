Tiberio Timperi: “Rapporto con le colleghe? Dalla d’Urso sportellate”

Tiberio Timperi, uno dei volti noti e saldi di Rai uno, dal 1996 lavora al fianco di Michele Guardì e da quasi 26 anni è al comando del programma mattutino del weekend, Uno mattina in famiglia.

Ospite della trasmissione di Rai tre, Tv talk, ha risposto ad alcune domande circa il suo lavoro da conduttore e giornalista. Timperi, infatti, ogni sabato e domenica mattina, insieme a Monica Setta, guida il noto programma Rai che è leader della sua fascia oraria. In tutti questi anni ha incontrato varie partner durante il suo cammino.

Da Roberta Capua a Ingrid Muccitelli, passando da Francesca Fialdini (con cui ha condotto anche un’edizione de La vita in diretta), Adriana Volpe e Barbara d’Urso. Con le colleghe afferma di essersi sempre trovato bene, nei limiti del lavoro e non ha negato un profondo affetto nei confronti della Capua e della Muccitelli con le quali si frequenta e mantiene i rapporti ancora oggi, a distanza di tempo.

Diverso, invece, il caso di altre due prime donne come Adriana Volpe e Barbara d’Urso. Alla domanda, posta da uno degli analisti in studio, “Ha avuto difficoltà con qualche collega?“, il conduttore ha risposto che proprio da loro due ha avuto qualche “sportellata“.

“Non è stato facile con Barbara d’Urso. È stata un’opportunità che lei ha saputo cogliere al volo. C’erano sane sportellate. Poi erano sportellate da parte della d’Urso: ci stanno!. Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”

Timperi e la conduttrice Mediaset avevano presentato insieme l’ottava stagione di Uno Mattina in Famiglia nel periodo tra il 1996 e il 1997. Con Adriana Volpe, invece, ha condotto dal 2003 al 2009, anno in cui consegnò il testimone all’allora neo Miss Italia, Miriam Leone.

La d’Urso è successivamente passata alla concorrenza e i due non si sono più incontrati professionalmente. Timperi ha comunque minimizzato la questione e ha sorvolato non volendo approfondire il termine “sportellate”. Ma appare facile pensare che tra i due non corresse esattamente buon sangue.

Il giornalista ha poi ammesso che gli piacerebbe condurre anche programmi che non vadano in onda solo all’alba. E ha affermato, inoltre, che sarebbe propenso a affrontare la sfida di conduzione di un game show. Vedremo in futuro cosa la Rai avrà in serbo per lui. Intanto, insieme a Monica Setta possono vantare uno share del 20% battendo la concorrenza ogni mattina del sabato e della domenica.