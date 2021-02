Barbara d’Urso e il futuro in Mediaset: parla la conduttrice

Barbara d’Urso a ruota libera. La conduttrice campana, in prima linea su Canale 5 da oltre 20 anni (era il 2000 quando prese il timone del GF Nip, da allora la rete ammiraglia del Biscione ha puntato sempre più su di lei), ha rilasciato un’intervista a Blasting News, facendo il punto sulla sua carriera, parlando del suo rapporto con il pubblico e toccando il tema ascolti tv.

A proposito del feeling con i telespettatori confida di avere un segreto. La parola chiave è ‘adattamento’: “In tutti questi anni di conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti”. “Avere di base due/tre milioni di persone – prosegue – che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo”. Barbara sottolinea quindi il suo aspetto ‘camaleontico’, dettato dal fatto di sapere ciò “che loro vogliono e si aspettano, che so di preciso cos’è: ormai conosco bene il mio pubblico!”.

Oltre ai due appuntamenti fissi con Domenica Live e Pomeriggio 5, dal marzo 2019 ha debuttato alla conduzione di Live – Non è al d’Urso. Dopo una partenza con il botto e vari spostamenti di palinsesto, il programma oggi, posizionato nel prime time della domenica sera di Canale 5, sta attraversando un periodo non esaltante sul fronte ascolti. Nonostante ciò la d’Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Dopo le prime due puntate, i soliti che vivono per attaccarmi dicevano che avrei chiuso a breve, invece siamo già a 70 puntate e la strada è ancora meravigliosa!”.

Barbara d’Urso, Mediaset è casa

Capitolo Mediaset: nell’azienda a trazione berlusconiana Barbara ha trovato la sua casa professionale e non ha alcuna intenzione di abbandonarla a breve: “L’unica cosa che voglio è portare successi all’azienda per cui lavoro, Mediaset”. E quando le si chiede se coltiva il sogno di prendere il timone di qualche altro programma taglia corto, affermando che le sue giornate “sono già abbastanza piene”. Insomma nessuna gelosia o invidia nei confronti altrui, Barbara è già appagata così.

Barbara d’Urso: tanta esposizione televisiva e sui social, ma guai a toccare il suo lato privato

La 63enne napoletana è parecchio esposta, sia in tv sia sui social, dove vanta milioni di fan a cui concede spesso spicchi della sua quotidianità. Guai però a mostrare il proprio lato più privato: i suoi figli li nomina con il contagocce (loro preferiscono starsene alla larga dai riflettori, come ha più volte dichiarato la stessa d’Urso in tv). Anche sul fronte sentimentale Barbara è una tomba: nonostante escano a getto continuo indiscrezioni di suoi presunti amori, lei smentisce. In effetti, di tutti questi amanti che le vengono affibbiati non c’è uno straccio di prova. Niente paparazzate, niente scatti rubati. Chissà…