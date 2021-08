Tiberio Timperi, Monica Setta controreplica: emergono altri retroscena

Monica Setta e Tiberio Timperi continuano a battibeccare. I due conduttori di Unomattina in famiglia se le stanno cantando e suonando a suon di interviste e notizie fatte trapelare a mezzo stampa. Ma si riavvolga rapidamente il nastro: circa un anno fa, la giornalista brindisina ha rilasciato un’intervista al magazine Vero in cui ha raccontato di non essere amica del conduttore e di non avere nemmeno il suo numero di cellulare. A distanza di dodici mesi, Timperi ha replicato dalle colonne di Diva e Donna, rispolverando la querelle. Alla rivista ha sottolineato che è assolutamente vero che lui e la Setta non sono amici, ma dall’altro lato, punzecchiando la collega, ha affermato che il suo numero di telefono lo ha e che è lui che le impedisce di chiamare. Insomma, non proprio un rapporto di stima e affetto tra due colleghi che collaborano in sintonia.

“La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”, ha chiosato di recente Timperi a Diva e Donna. Finita qui? Assolutamente no, perché ora TvBlog, portale specializzato in questioni e retroscena del piccolo schermo italiano, pubblica in esclusiva un estratto di una anticipazione del libro autobiografico di Monica Setta. Libro intitolato ‘Volevo fare la giornalista’ e in uscita per la fine del 2021.

Nel lavoro letterario, la giornalista ha parlato del rapporto con Timperi a telecamere spente. In particolare il conduttore è stato ‘passato al vaglio’ nel capitolo in cui la protagonista è l’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, vale a dire la dirigente che riportò in tv proprio la Setta, dopo la chiusura – per volontà da Mauro Masi, allora direttore generale della Rai – de Il fatto del giorno nel 2010.

La giornalista ha sostenuto che due anni fa, prima che iniziasse la stagione tv 2019-2020, si impegnò parecchio per convincere la De Santis a puntare su Tiberio Timperi per il programma di Michele Guardì. Timperi, allora, arrivava da un anno a La Vita in Diretta: fu una stagione complessa e non troppo brillante sul fronte share e ascolti tv.

Di seguito l’estratto di cui è entrato in possesso TvBlog relativo all’autobiografia di Monica Setta: