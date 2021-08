Tiberio Timperi inviperito contro Monica Setta: “L’ho bloccata sul cellulare”

Tiberio Timperi e Monica Setta non sono decisamente in buoni rapporti. A confermarlo è il conduttore stesso, in una recente intervista esclusiva concessa al Magazine Diva e Donna. Al giornale, Timberi rispondendo ad una domanda dell’intervistatore ha rivelato che, nonostante i due siano colleghi, fra di loro non scorre per nulla buon sangue.

Come spesso accade, dunque, dietro ai sorrisi di fronte alle telecamere si nasconde il gelo nel backstage. Non che ovviamente sia necessario essere grandi amici per forza, ma sembra proprio che i due non si sopportino. Ma cerchiamo di fare ordine.

Nelle scorse ore, Monica Setta ha rilasciato un’intervista a Zoom Magazine nella quale ha chiarito una volta e per tutte i suoi rapporti reali con Timperi. Ecco, a proposito, cosa ha rivelato:

Diciamo che Tiberio non è l’amico ideale, almeno per me. Però penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo: lo dico da sempre e non perché io abbia paura delle cose cattive che può dire di me. Lo penso davvero che sia un professionista. […] Guardi, ho chiamato Timperi una sola volta. E all’epoca mi feci mandare il suo numero via whatsapp da un collaboratore del programma. Mi aveva chiamato lui per invitarmi a cena appena saputo che avrei sostituito la Muccitelli nell’agosto 2019. Quella sola volta che l’ho chiamato fu perché lui aveva avuto un problema per una frase sui calabresi e volevo dargli la mia solidarietà. Dopodiché non ho più avuto modo di cercarlo dunque non so se mi abbia bloccato o meno. Diciamo scherzosamente che metto a disposizione il mio telefono ed i tabulati del gestore per dimostrare che dico la verità.

Più che astio vero e proprio, insomma, sembra che fra i due ci sia freddezza. Né Timperi né la Setta sembrano avere intenzione di avere chissà che rapporti di confidenzialità l’uno con l’altra. Ma non finisce più, perché ad aggiungere un tassello a questo succoso gossip, come dicevamo qui sopra, è arrivato per l’appunto il conduttore.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse delle recenti dichiarazioni della collega, Timperi ha risposto:

La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare.

Una conferma a metà, insomma. Quando l’intervistatore lo incalza e gli chiede “Nel senso che l’hai bloccata?” il conduttore risponde “Fai tu…”.

Nella stessa intervista, tra l’altro, Timperi sottolinea di avere avuto a che fare con colleghe decisamente più carine e deliziose rispetto alla Setta, come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli. Quest’ultima per sua fortuna Tiberio Timperi la rivedrà nel corso della prossima stagione di Unomattina in famiglia, dove tornerà dopo una breve parentesi a Linea Verde, al fianco di Beppe Convertini.

Come ricorderete, questa non è l’unica volta che Tiberio Timperi si ritrova ad avere da ridire su una delle sue colleghe. In tempi non sospetti, infatti, si è molto parlato dei suoi litigi e screzi con la sua compagna di avventura Francesca Fialdini. Se, poniamo il caso, fosse proprio il carattere peperino del conduttore dietro alla maretta che si respira in studio?