Tiberio Timperi, triste lutto per il conduttore: scomparso un dirigente Rai

Lo straziante annuncio di Tiberio Timperi a Uno Mattina: “Ho perso un amico a causa del Coronavirus”

Grave lutto per il conduttore di Uno Mattina in Famiglia. In onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 1, Tiberio Timperi ha spiazzato il pubblico confessando di essere molto addolorato per la morte di un suo grande amico, un dirigente della Rai, Umberto Forcella. A causa dell’emergenza Coronavirus, la scaletta del programma è stato completamente stravolto, come tante altre trasmissioni, comprese quelle Mediaset. Durante la puntata di oggi 5 aprile, Timperi è apparso molto provato e ha svelato al pubblico il motivo di tale atteggiamento.

Muore un dirigente Rai, il triste messaggio di Tiberio

Da circa un mese il Paese sta facendo i conti con un nemico invisibile, il Covid-19. L’emergenza ha cambiato la vita di tutti i cittadini e inevitabilmente la televisione. Molti i volti noti che hanno contratto il virus e altrettanti che non sono riusciti a vincere la loro battaglia. Oggi si è aggiunto anche un altro personaggio dello spettacolo, un dirigente della Rai, molto amico di Timperi. “Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente”, ha dichiarato il conduttore, il quale ha poi aggiunto: “La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama In Famiglia”. Infine ha mandato un abbraccio virtuale ai familiari del defunto.

Bill Withers è deceduto: il post di Tiberio

“Il disco del giorno: lovely day di Bill Whiters. Se ne è andato ieri. In tanti anni di radio, per me, è stata sempre un’iniezione di buonumore. Ascoltatela”, ha scritto il conduttore sui social, in memoria del cantante scomparso qualche giorno fa. Bill Withers, uno degli artisti più influenti della scena musicale black degli anni Settanta, è morto a 81 anni. il decesso è dovuto a complicazioni cardiache, secondo quanto ha fatto sapere la famiglia.